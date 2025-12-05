シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XZ Capitalium
Alex Fabiano Vicari

XZ Capitalium

Alex Fabiano Vicari
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
41 (52.56%)
損失トレード:
37 (47.44%)
ベストトレード:
72.87 USD
最悪のトレード:
-149.47 USD
総利益:
419.28 USD (475 928 pips)
総損失:
-431.96 USD (351 674 pips)
最大連続の勝ち:
6 (49.27 USD)
最大連続利益:
89.54 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
30.71%
最大入金額:
26.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
48 (61.54%)
短いトレード:
30 (38.46%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.16 USD
平均利益:
10.23 USD
平均損失:
-11.67 USD
最大連続の負け:
7 (-13.92 USD)
最大連続損失:
-163.79 USD (6)
月間成長:
16.23%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.68 USD
最大の:
215.95 USD (30.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.57% (144.81 USD)
エクイティによる:
18.37% (120.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 11
ETHUSD 7
SOLUSD 6
GBPUSD 1
XAGUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 71
BTCUSD -26
ETHUSD 0
SOLUSD -6
GBPUSD 6
XAGUSD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 2.6K
BTCUSD -258K
ETHUSD 13K
SOLUSD -60K
GBPUSD 120
XAGUSD 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +72.87 USD
最悪のトレード: -149 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +49.27 USD
最大連続損失: -13.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 82
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.81 × 874
131 より多く...
世界最大級のヘッジファンドの一つであり、主要な国際金融市場に戦略的プレゼンスを有しています。

差別化された戦略と、一貫して優れたリターンの実現に重点を置くベンチャーキャピタルファンドです。

確かな価値創造の実績と、市場ベンチマークを一貫してアウトパフォームしています。

差別化されたアクティブ運用による卓越したリターン。

XZ Capitaliumは、厳格なファンダメンタル分析、高度なリスク管理、そして戦略的なタイミング戦略を組み合わせ、グローバル市場における潜在性の高い投資機会を発掘します。

ファンダメンタル分析
堅固なファンダメンタルズと大幅な上昇ポテンシャルを持つ資産を厳選します。

アクティブ運用
継続的なモニタリングと戦術的な調整により、投資機会を捉え、資本を保護します。

グローバル分散投資
複数の市場と資産クラスに戦略的に資産を配分し、リスク調整後リターンを最適化します。

戦略的タイミング
高度なテクニカル分析に基づき、エントリーポイントとエグジットポイントを正確に特定します。

卓越した資本運用
20年以上にわたるグローバルな専門知識を活かし、投資機会を卓越した成果へと転換します。

運用開始からのリターン：トータルリターン+6,120%

年間パフォーマンス+200%
20年以上の経験
世界ランキング上位1%
レビューなし
2025.12.08 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
