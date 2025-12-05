世界最大級のヘッジファンドの一つであり、主要な国際金融市場に戦略的プレゼンスを有しています。





差別化された戦略と、一貫して優れたリターンの実現に重点を置くベンチャーキャピタルファンドです。





確かな価値創造の実績と、市場ベンチマークを一貫してアウトパフォームしています。





差別化されたアクティブ運用による卓越したリターン。





XZ Capitaliumは、厳格なファンダメンタル分析、高度なリスク管理、そして戦略的なタイミング戦略を組み合わせ、グローバル市場における潜在性の高い投資機会を発掘します。





ファンダメンタル分析

堅固なファンダメンタルズと大幅な上昇ポテンシャルを持つ資産を厳選します。





アクティブ運用

継続的なモニタリングと戦術的な調整により、投資機会を捉え、資本を保護します。





グローバル分散投資

複数の市場と資産クラスに戦略的に資産を配分し、リスク調整後リターンを最適化します。





戦略的タイミング

高度なテクニカル分析に基づき、エントリーポイントとエグジットポイントを正確に特定します。





卓越した資本運用

20年以上にわたるグローバルな専門知識を活かし、投資機会を卓越した成果へと転換します。





運用開始からのリターン：トータルリターン+6,120%





年間パフォーマンス+200%

20年以上の経験

世界ランキング上位1%