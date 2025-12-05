- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
41 (52.56%)
損失トレード:
37 (47.44%)
ベストトレード:
72.87 USD
最悪のトレード:
-149.47 USD
総利益:
419.28 USD (475 928 pips)
総損失:
-431.96 USD (351 674 pips)
最大連続の勝ち:
6 (49.27 USD)
最大連続利益:
89.54 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
30.71%
最大入金額:
26.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
48 (61.54%)
短いトレード:
30 (38.46%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.16 USD
平均利益:
10.23 USD
平均損失:
-11.67 USD
最大連続の負け:
7 (-13.92 USD)
最大連続損失:
-163.79 USD (6)
月間成長:
16.23%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.68 USD
最大の:
215.95 USD (30.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.57% (144.81 USD)
エクイティによる:
18.37% (120.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|BTCUSD
|11
|ETHUSD
|7
|SOLUSD
|6
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|71
|BTCUSD
|-26
|ETHUSD
|0
|SOLUSD
|-6
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|73
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|-258K
|ETHUSD
|13K
|SOLUSD
|-60K
|GBPUSD
|120
|XAGUSD
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +72.87 USD
最悪のトレード: -149 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +49.27 USD
最大連続損失: -13.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 82
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.81 × 874
