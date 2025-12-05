信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XZ Capitalium
Alex Fabiano Vicari

XZ Capitalium

Alex Fabiano Vicari
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
77
盈利交易:
41 (53.24%)
亏损交易:
36 (46.75%)
最好交易:
72.87 USD
最差交易:
-149.47 USD
毛利:
419.28 USD (475 928 pips)
毛利亏损:
-431.94 USD (351 524 pips)
最大连续赢利:
6 (49.27 USD)
最大连续盈利:
89.54 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
40.36%
最大入金加载:
26.96%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.06
长期交易:
48 (62.34%)
短期交易:
29 (37.66%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.16 USD
平均利润:
10.23 USD
平均损失:
-12.00 USD
最大连续失误:
7 (-13.92 USD)
最大连续亏损:
-163.77 USD (5)
每月增长:
16.25%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
12.66 USD
最大值:
215.93 USD (30.70%)
相对跌幅:
结余:
20.57% (144.81 USD)
净值:
18.37% (120.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 10
ETHUSD 7
SOLUSD 6
GBPUSD 1
XAGUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 71
BTCUSD -26
ETHUSD 0
SOLUSD -6
GBPUSD 6
XAGUSD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.6K
BTCUSD -258K
ETHUSD 13K
SOLUSD -60K
GBPUSD 120
XAGUSD 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +72.87 USD
最差交易: -149 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +49.27 USD
最大连续亏损: -13.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 78
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.81 × 874
131 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
全球最大的對沖基金之一，在關鍵國際金融市場擁有策略佈局。

一家創投基金，採用差異化策略，專注於持續獲得卓越回報。

擁有創造價值和持續超越市場基準的卓越業績記錄。

憑藉差異化的主動管理，實現非凡回報。

XZ Capitalium 結合嚴謹的基本面分析、精密的風險管理和精準的時機把握，在全球市場中識別高潛力投資機會。

基本面分析

嚴格篩選基本面穩健且具有顯著增值潛力的資產。

主動式管理

持續監控並進行戰術調整，以掌握投資機會並保護資本。

全球多元化
在多個市場和資產類別中進行策略性配置，以優化風險調整後的收益。

戰略時機

透過先進的技術分析，精準識別買賣點。

卓越的資本管理

憑藉著二十餘年的全球經驗，將投資機會轉化為非凡的成果。

成立以來總回報率高達 6,120%

年均業績報酬率超過 200%

擁有超過 20 年的經驗

全球排名前 1%
没有评论
2025.12.08 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XZ Capitalium
每月50 USD
16%
0
0
USD
1.4K
USD
5
83%
77
53%
40%
0.97
-0.16
USD
21%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载