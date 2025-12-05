- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
41 (53.24%)
亏损交易:
36 (46.75%)
最好交易:
72.87 USD
最差交易:
-149.47 USD
毛利:
419.28 USD (475 928 pips)
毛利亏损:
-431.94 USD (351 524 pips)
最大连续赢利:
6 (49.27 USD)
最大连续盈利:
89.54 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
40.36%
最大入金加载:
26.96%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.06
长期交易:
48 (62.34%)
短期交易:
29 (37.66%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.16 USD
平均利润:
10.23 USD
平均损失:
-12.00 USD
最大连续失误:
7 (-13.92 USD)
最大连续亏损:
-163.77 USD (5)
每月增长:
16.25%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
12.66 USD
最大值:
215.93 USD (30.70%)
相对跌幅:
结余:
20.57% (144.81 USD)
净值:
18.37% (120.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|BTCUSD
|10
|ETHUSD
|7
|SOLUSD
|6
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|71
|BTCUSD
|-26
|ETHUSD
|0
|SOLUSD
|-6
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|73
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|-258K
|ETHUSD
|13K
|SOLUSD
|-60K
|GBPUSD
|120
|XAGUSD
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +72.87 USD
最差交易: -149 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +49.27 USD
最大连续亏损: -13.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 78
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.81 × 874
全球最大的對沖基金之一，在關鍵國際金融市場擁有策略佈局。
一家創投基金，採用差異化策略，專注於持續獲得卓越回報。
擁有創造價值和持續超越市場基準的卓越業績記錄。
憑藉差異化的主動管理，實現非凡回報。
XZ Capitalium 結合嚴謹的基本面分析、精密的風險管理和精準的時機把握，在全球市場中識別高潛力投資機會。
基本面分析
嚴格篩選基本面穩健且具有顯著增值潛力的資產。
主動式管理
持續監控並進行戰術調整，以掌握投資機會並保護資本。
全球多元化
在多個市場和資產類別中進行策略性配置，以優化風險調整後的收益。
戰略時機
透過先進的技術分析，精準識別買賣點。
卓越的資本管理
憑藉著二十餘年的全球經驗，將投資機會轉化為非凡的成果。
成立以來總回報率高達 6,120%
年均業績報酬率超過 200%
擁有超過 20 年的經驗
全球排名前 1%
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
16%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
83%
77
53%
40%
0.97
-0.16
USD
USD
21%
1:500