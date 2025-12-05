SegnaliSezioni
Alex Fabiano Vicari

XZ Capitalium

Alex Fabiano Vicari
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
12 (52.17%)
Loss Trade:
11 (47.83%)
Best Trade:
30.27 USD
Worst Trade:
-4.43 USD
Profitto lordo:
103.46 USD (15 720 pips)
Perdita lorda:
-31.09 USD (132 385 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (56.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
15 (65.22%)
Short Trade:
8 (34.78%)
Fattore di profitto:
3.33
Profitto previsto:
3.15 USD
Profitto medio:
8.62 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-13.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.92 USD (7)
Crescita mensile:
14.48%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.65 USD
Massimale:
14.31 USD (2.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 13
BTCUSD 6
ETHUSD 2
SOLUSD 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 81
BTCUSD -13
ETHUSD -2
SOLUSD 0
GBPUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 594
BTCUSD -126K
ETHUSD 7.4K
SOLUSD 870
GBPUSD 120
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.27 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +56.15 USD
Massima perdita consecutiva: -13.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 47
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.65 × 136
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 874
Uno dei più grandi hedge fund al mondo, con una presenza strategica nei principali mercati finanziari internazionali.

Fondo di venture capital con una strategia differenziata e un focus su rendimenti costantemente superiori.

Comprovata esperienza di creazione di valore e performance costantemente superiori ai benchmark di mercato.

Rendimenti eccezionali con una gestione attiva differenziata.

XZ Capitalium combina un'analisi fondamentale rigorosa, una gestione del rischio sofisticata e un timing strategico per identificare opportunità ad alto potenziale nei mercati globali.

ANALISI FONDAMENTALE
Selezione rigorosa di asset con fondamentali solidi e un significativo potenziale di apprezzamento.

GESTIONE ATTIVA
Monitoraggio continuo e aggiustamenti tattici per cogliere le opportunità e proteggere il capitale.

DIVERSIFICAZIONE GLOBALE
Allocazione strategica su più mercati e classi di asset per ottimizzare il rendimento corretto per il rischio.

TEMPING STRATEGICO
Identificazione precisa dei punti di ingresso e di uscita attraverso un'analisi tecnica avanzata.

Eccellenza nella gestione del capitale
Trasformiamo le opportunità in risultati straordinari con oltre due decenni di esperienza globale.

Rendimento totale dall'inizio +6.120%

Performance +200% all'anno
Esperienza +20 anni
Classifica globale tra i primi 1%
Non ci sono recensioni
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XZ Capitalium
50USD al mese
0%
0
0
USD
573
USD
2
95%
23
52%
100%
3.32
3.15
USD
0%
1:500
Copia

