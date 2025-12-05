- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
12 (52.17%)
Loss Trade:
11 (47.83%)
Best Trade:
30.27 USD
Worst Trade:
-4.43 USD
Profitto lordo:
103.46 USD (15 720 pips)
Perdita lorda:
-31.09 USD (132 385 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (56.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
15 (65.22%)
Short Trade:
8 (34.78%)
Fattore di profitto:
3.33
Profitto previsto:
3.15 USD
Profitto medio:
8.62 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-13.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.92 USD (7)
Crescita mensile:
14.48%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.65 USD
Massimale:
14.31 USD (2.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|-13
|ETHUSD
|-2
|SOLUSD
|0
|GBPUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|594
|BTCUSD
|-126K
|ETHUSD
|7.4K
|SOLUSD
|870
|GBPUSD
|120
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.27 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +56.15 USD
Massima perdita consecutiva: -13.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 47
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 136
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 874
Uno dei più grandi hedge fund al mondo, con una presenza strategica nei principali mercati finanziari internazionali.
Fondo di venture capital con una strategia differenziata e un focus su rendimenti costantemente superiori.
Comprovata esperienza di creazione di valore e performance costantemente superiori ai benchmark di mercato.
Rendimenti eccezionali con una gestione attiva differenziata.
XZ Capitalium combina un'analisi fondamentale rigorosa, una gestione del rischio sofisticata e un timing strategico per identificare opportunità ad alto potenziale nei mercati globali.
ANALISI FONDAMENTALE
Selezione rigorosa di asset con fondamentali solidi e un significativo potenziale di apprezzamento.
GESTIONE ATTIVA
Monitoraggio continuo e aggiustamenti tattici per cogliere le opportunità e proteggere il capitale.
DIVERSIFICAZIONE GLOBALE
Allocazione strategica su più mercati e classi di asset per ottimizzare il rendimento corretto per il rischio.
TEMPING STRATEGICO
Identificazione precisa dei punti di ingresso e di uscita attraverso un'analisi tecnica avanzata.
Eccellenza nella gestione del capitale
Trasformiamo le opportunità in risultati straordinari con oltre due decenni di esperienza globale.
Rendimento totale dall'inizio +6.120%
Performance +200% all'anno
Esperienza +20 anni
Classifica globale tra i primi 1%
Non ci sono recensioni
