L'un des plus importants fonds spéculatifs au monde, bénéficiant d'une présence stratégique sur les principaux marchés financiers internationaux.





Fonds de capital-risque doté d'une stratégie différenciée et axé sur des rendements supérieurs et constants.





Expérience reconnue en matière de création de valeur et de surperformance constante des indices de marché.





Rendements exceptionnels grâce à une gestion active différenciée.





XZ Capitalium combine une analyse fondamentale rigoureuse, une gestion des risques sophistiquée et un timing stratégique pour identifier les opportunités à fort potentiel sur les marchés mondiaux.





ANALYSE FONDAMENTALE

Sélection rigoureuse d'actifs présentant des fondamentaux solides et un potentiel d'appréciation important.





GESTION ACTIVE

Suivi continu et ajustements tactiques pour saisir les opportunités et protéger le capital.





DIVERSIFICATION MONDIALE

Allocation stratégique sur de multiples marchés et classes d'actifs afin d'optimiser le rendement ajusté au risque.





TIMING STRATÉGIQUE

Identification précise des points d'entrée et de sortie grâce à une analyse technique avancée.





Excellence en gestion de capital

Transformation des opportunités en résultats extraordinaires grâce à plus de vingt ans d'expertise mondiale.





Rendement depuis création : +6 120 % (rendement total)





Performance : +200 % par an





Expérience : +20 ans

Classement parmi les 1 % meilleurs au niveau mondial