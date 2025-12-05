- Croissance
Trades:
23
Bénéfice trades:
12 (52.17%)
Perte trades:
11 (47.83%)
Meilleure transaction:
30.27 USD
Pire transaction:
-4.43 USD
Bénéfice brut:
103.46 USD (15 720 pips)
Perte brute:
-31.09 USD (132 385 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (56.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56.15 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.20%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
5.06
Longs trades:
15 (65.22%)
Courts trades:
8 (34.78%)
Facteur de profit:
3.33
Rendement attendu:
3.15 USD
Bénéfice moyen:
8.62 USD
Perte moyenne:
-2.83 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-13.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.92 USD (7)
Croissance mensuelle:
14.48%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.65 USD
Maximal:
14.31 USD (2.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|2
|SOLUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|81
|BTCUSD
|-13
|ETHUSD
|-2
|SOLUSD
|0
|GBPUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|594
|BTCUSD
|-126K
|ETHUSD
|7.4K
|SOLUSD
|870
|GBPUSD
|120
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +30.27 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +56.15 USD
Perte consécutive maximale: -13.92 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 47
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 136
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 874
L'un des plus importants fonds spéculatifs au monde, bénéficiant d'une présence stratégique sur les principaux marchés financiers internationaux.
Fonds de capital-risque doté d'une stratégie différenciée et axé sur des rendements supérieurs et constants.
Expérience reconnue en matière de création de valeur et de surperformance constante des indices de marché.
Rendements exceptionnels grâce à une gestion active différenciée.
XZ Capitalium combine une analyse fondamentale rigoureuse, une gestion des risques sophistiquée et un timing stratégique pour identifier les opportunités à fort potentiel sur les marchés mondiaux.
ANALYSE FONDAMENTALE
Sélection rigoureuse d'actifs présentant des fondamentaux solides et un potentiel d'appréciation important.
GESTION ACTIVE
Suivi continu et ajustements tactiques pour saisir les opportunités et protéger le capital.
DIVERSIFICATION MONDIALE
Allocation stratégique sur de multiples marchés et classes d'actifs afin d'optimiser le rendement ajusté au risque.
TIMING STRATÉGIQUE
Identification précise des points d'entrée et de sortie grâce à une analyse technique avancée.
Excellence en gestion de capital
Transformation des opportunités en résultats extraordinaires grâce à plus de vingt ans d'expertise mondiale.
Rendement depuis création : +6 120 % (rendement total)
Performance : +200 % par an
Expérience : +20 ans
Classement parmi les 1 % meilleurs au niveau mondial
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
0%
0
0
USD
USD
573
USD
USD
2
95%
23
52%
100%
3.32
3.15
USD
USD
0%
1:500