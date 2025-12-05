- 자본
- 축소
트레이드:
110
이익 거래:
62 (56.36%)
손실 거래:
48 (43.64%)
최고의 거래:
72.87 USD
최악의 거래:
-158.85 USD
총 수익:
540.80 USD (777 874 pips)
총 손실:
-632.69 USD (559 694 pips)
연속 최대 이익:
11 (28.36 USD)
연속 최대 이익:
89.54 USD (5)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
32.56%
최대 입금량:
26.96%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.27
롱(주식매수):
68 (61.82%)
숏(주식차입매도):
42 (38.18%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.84 USD
평균 이익:
8.72 USD
평균 손실:
-13.18 USD
연속 최대 손실:
11 (-175.73 USD)
연속 최대 손실:
-175.73 USD (11)
월별 성장률:
-4.01%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
136.03 USD
최대한의:
339.30 USD (48.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.35% (338.22 USD)
자본금별:
18.37% (120.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|BTCUSD
|33
|ETHUSD
|8
|SOLUSD
|6
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-67
|BTCUSD
|-16
|ETHUSD
|-10
|SOLUSD
|-6
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|73
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|716
|BTCUSD
|-158K
|ETHUSD
|8.5K
|SOLUSD
|-60K
|EURUSD
|165
|GBPUSD
|120
|XAGUSD
|7.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +72.87 USD
최악의 거래: -159 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +28.36 USD
연속 최대 손실: -175.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.27 × 95
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
세계 최대 규모의 헤지펀드 중 하나로, 주요 국제 금융 시장에 전략적 입지를 구축하고 있습니다.
차별화된 전략과 지속적으로 우수한 수익률에 집중하는 벤처 캐피털 펀드입니다.
가치 창출에 대한 검증된 실적과 시장 벤치마크를 지속적으로 상회하는 성과를 달성했습니다.
차별화된 액티브 운용을 통해 탁월한 수익을 창출합니다.
XZ Capitalium은 엄격한 펀더멘털 분석, 정교한 리스크 관리, 그리고 전략적 타이밍을 결합하여 글로벌 시장에서 높은 잠재력을 가진 기회를 포착합니다.
펀더멘털 분석
견고한 펀더멘털과 높은 가치 상승 잠재력을 갖춘 자산을 엄선합니다.
액티브 운용
지속적인 모니터링과 전략적 조정을 통해 기회를 포착하고 자본을 보호합니다.
글로벌 다각화
다양한 시장과 자산군에 대한 전략적 배분을 통해 위험 조정 수익률을 최적화합니다.
전략적 타이밍
고급 기술 분석을 통해 진입 시점과 청산 시점을 정확하게 파악합니다.
탁월한 자본 관리
20년 이상의 글로벌 전문성을 바탕으로 기회를 탁월한 결과로 전환합니다.
개시 시점 대비 수익률 +6,120% 총수익률
연간 수익률 +200%
경력 +20년
글로벌 상위 1% 순위
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
10%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
7
82%
110
56%
33%
0.85
-0.84
USD
USD
24%
1:500