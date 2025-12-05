- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
84
Gewinntrades:
42 (50.00%)
Verlusttrades:
42 (50.00%)
Bester Trade:
72.87 USD
Schlechtester Trade:
-149.47 USD
Bruttoprofit:
419.55 USD (478 578 pips)
Bruttoverlust:
-443.90 USD (470 924 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (49.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
89.54 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
30.83%
Max deposit load:
26.96%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
54 (64.29%)
Short-Positionen:
30 (35.71%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-175.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-175.73 USD (11)
Wachstum pro Monat :
12.67%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.62 USD
Maximaler:
227.89 USD (32.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.57% (144.81 USD)
Kapital:
18.37% (120.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|7
|SOLUSD
|6
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|71
|BTCUSD
|-38
|ETHUSD
|0
|SOLUSD
|-6
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|73
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|-375K
|ETHUSD
|13K
|SOLUSD
|-60K
|GBPUSD
|120
|XAGUSD
|7.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +72.87 USD
Schlechtester Trade: -149 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +49.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -175.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
Earnex-Trade
|0.30 × 87
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 874
Einer der weltweit größten Hedgefonds mit strategischer Präsenz in wichtigen internationalen Finanzmärkten.
Venture-Capital-Fonds mit differenzierter Strategie und Fokus auf konstant überdurchschnittliche Renditen.
Nachweisliche Erfolgsbilanz in der Wertschöpfung und kontinuierliche Überperformance gegenüber Marktbenchmarks.
Außergewöhnliche Renditen dank differenziertem aktivem Management.
XZ Capitalium kombiniert strenge Fundamentalanalyse, ausgefeiltes Risikomanagement und strategisches Timing, um vielversprechende Chancen auf globalen Märkten zu identifizieren.
Fundamentalanalyse: Sorgfältige Auswahl von Vermögenswerten mit soliden Fundamentaldaten und signifikantem Wertsteigerungspotenzial.
Aktives Management: Kontinuierliche Überwachung und taktische Anpassungen zur Nutzung von Chancen und zum Schutz des Kapitals.
Globale Diversifizierung: Strategische Allokation über verschiedene Märkte und Anlageklassen zur Optimierung der risikoadjustierten Rendite.
Strategisches Timing: Präzise Identifizierung von Ein- und Ausstiegspunkten durch fortgeschrittene technische Analyse.
Exzellenz im Kapitalmanagement: Umwandlung von Chancen in außergewöhnliche Ergebnisse dank über zwei Jahrzehnten globaler Expertise.
Rendite seit Auflage: +6.120 % Gesamtrendite
Performance: +200 % pro Jahr
Erfahrung: +20 Jahre
Top 1 % weltweit
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
15%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
84%
84
50%
31%
0.94
-0.29
USD
USD
21%
1:500