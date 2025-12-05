SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XZ Capitalium
Alex Fabiano Vicari

XZ Capitalium

Alex Fabiano Vicari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
84
Gewinntrades:
42 (50.00%)
Verlusttrades:
42 (50.00%)
Bester Trade:
72.87 USD
Schlechtester Trade:
-149.47 USD
Bruttoprofit:
419.55 USD (478 578 pips)
Bruttoverlust:
-443.90 USD (470 924 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (49.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
89.54 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
30.83%
Max deposit load:
26.96%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
54 (64.29%)
Short-Positionen:
30 (35.71%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-175.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-175.73 USD (11)
Wachstum pro Monat :
12.67%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.62 USD
Maximaler:
227.89 USD (32.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.57% (144.81 USD)
Kapital:
18.37% (120.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 17
ETHUSD 7
SOLUSD 6
GBPUSD 1
XAGUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 71
BTCUSD -38
ETHUSD 0
SOLUSD -6
GBPUSD 6
XAGUSD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6K
BTCUSD -375K
ETHUSD 13K
SOLUSD -60K
GBPUSD 120
XAGUSD 7.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +72.87 USD
Schlechtester Trade: -149 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +49.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -175.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
Earnex-Trade
0.30 × 87
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 874
noch 131 ...
Einer der weltweit größten Hedgefonds mit strategischer Präsenz in wichtigen internationalen Finanzmärkten.

Venture-Capital-Fonds mit differenzierter Strategie und Fokus auf konstant überdurchschnittliche Renditen.

Nachweisliche Erfolgsbilanz in der Wertschöpfung und kontinuierliche Überperformance gegenüber Marktbenchmarks.

Außergewöhnliche Renditen dank differenziertem aktivem Management.

XZ Capitalium kombiniert strenge Fundamentalanalyse, ausgefeiltes Risikomanagement und strategisches Timing, um vielversprechende Chancen auf globalen Märkten zu identifizieren.

Fundamentalanalyse: Sorgfältige Auswahl von Vermögenswerten mit soliden Fundamentaldaten und signifikantem Wertsteigerungspotenzial.

Aktives Management: Kontinuierliche Überwachung und taktische Anpassungen zur Nutzung von Chancen und zum Schutz des Kapitals.

Globale Diversifizierung: Strategische Allokation über verschiedene Märkte und Anlageklassen zur Optimierung der risikoadjustierten Rendite.

Strategisches Timing: Präzise Identifizierung von Ein- und Ausstiegspunkten durch fortgeschrittene technische Analyse.

Exzellenz im Kapitalmanagement: Umwandlung von Chancen in außergewöhnliche Ergebnisse dank über zwei Jahrzehnten globaler Expertise.

Rendite seit Auflage: +6.120 % Gesamtrendite

Performance: +200 % pro Jahr
Erfahrung: +20 Jahre
Top 1 % weltweit
Keine Bewertungen
2025.12.08 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
