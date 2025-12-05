- Incremento
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
41 (52.56%)
Transacciones Irrentables:
37 (47.44%)
Mejor transacción:
72.87 USD
Peor transacción:
-149.47 USD
Beneficio Bruto:
419.28 USD (475 928 pips)
Pérdidas Brutas:
-431.96 USD (351 674 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (49.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
89.54 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
30.71%
Carga máxima del depósito:
26.96%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
48 (61.54%)
Transacciones Cortas:
30 (38.46%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.16 USD
Beneficio medio:
10.23 USD
Pérdidas medias:
-11.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-13.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-163.79 USD (6)
Crecimiento al mes:
16.23%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.68 USD
Máxima:
215.95 USD (30.70%)
Reducción relativa:
De balance:
20.57% (144.81 USD)
De fondos:
18.37% (120.39 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|BTCUSD
|11
|ETHUSD
|7
|SOLUSD
|6
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|71
|BTCUSD
|-26
|ETHUSD
|0
|SOLUSD
|-6
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|73
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|-258K
|ETHUSD
|13K
|SOLUSD
|-60K
|GBPUSD
|120
|XAGUSD
|7.4K
Mejor transacción: +72.87 USD
Peor transacción: -149 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +49.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.92 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, con presencia estratégica en los principales mercados financieros internacionales.
Fondo de capital riesgo con una estrategia diferenciada y un enfoque en la obtención de rentabilidades consistentemente superiores.
Historial comprobado de creación de valor y rendimiento consistentemente superior al de los índices de referencia del mercado.
Rentabilidad excepcional con una gestión activa diferenciada.
XZ Capitalium combina un riguroso análisis fundamental, una sofisticada gestión de riesgos y una estrategia de timing para identificar oportunidades de alto potencial en los mercados globales.
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Selección rigurosa de activos con sólidos fundamentos y un importante potencial de revalorización.
GESTIÓN ACTIVA
Monitoreo continuo y ajustes tácticos para capturar oportunidades y proteger el capital.
DIVERSIFICACIÓN GLOBAL
Asignación estratégica en múltiples mercados y clases de activos para optimizar la rentabilidad ajustada al riesgo.
Sincronización estratégica
Identificación precisa de puntos de entrada y salida mediante análisis técnico avanzado.
Excelencia en la Gestión de Capital
Transformando oportunidades en resultados extraordinarios con más de dos décadas de experiencia global.
Rentabilidad desde el inicio: +6120 % Rentabilidad total
Rendimiento: +200 % anual
Experiencia: +20 años
Entre los 1 % más destacados del ranking mundial
