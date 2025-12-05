- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
41 (52.56%)
Negociações com perda:
37 (47.44%)
Melhor negociação:
72.87 USD
Pior negociação:
-149.47 USD
Lucro bruto:
419.28 USD (475 928 pips)
Perda bruta:
-431.96 USD (351 674 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (49.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.54 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
30.71%
Depósito máximo carregado:
26.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
48 (61.54%)
Negociações curtas:
30 (38.46%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.16 USD
Lucro médio:
10.23 USD
Perda média:
-11.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-13.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-163.79 USD (6)
Crescimento mensal:
16.23%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.68 USD
Máximo:
215.95 USD (30.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.57% (144.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.37% (120.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|BTCUSD
|11
|ETHUSD
|7
|SOLUSD
|6
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|71
|BTCUSD
|-26
|ETHUSD
|0
|SOLUSD
|-6
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|73
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|-258K
|ETHUSD
|13K
|SOLUSD
|-60K
|GBPUSD
|120
|XAGUSD
|7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +72.87 USD
Pior negociação: -149 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +49.27 USD
Máxima perda consecutiva: -13.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 82
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.81 × 874
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Alavancagem
50 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
83%
78
52%
31%
0.97
-0.16
USD
USD
21%
1:500