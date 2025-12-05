SinaisSeções
Alex Fabiano Vicari

XZ Capitalium

Alex Fabiano Vicari
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
41 (52.56%)
Negociações com perda:
37 (47.44%)
Melhor negociação:
72.87 USD
Pior negociação:
-149.47 USD
Lucro bruto:
419.28 USD (475 928 pips)
Perda bruta:
-431.96 USD (351 674 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (49.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.54 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
30.71%
Depósito máximo carregado:
26.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
48 (61.54%)
Negociações curtas:
30 (38.46%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.16 USD
Lucro médio:
10.23 USD
Perda média:
-11.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-13.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-163.79 USD (6)
Crescimento mensal:
16.23%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.68 USD
Máximo:
215.95 USD (30.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.57% (144.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.37% (120.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 11
ETHUSD 7
SOLUSD 6
GBPUSD 1
XAGUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 71
BTCUSD -26
ETHUSD 0
SOLUSD -6
GBPUSD 6
XAGUSD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.6K
BTCUSD -258K
ETHUSD 13K
SOLUSD -60K
GBPUSD 120
XAGUSD 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +72.87 USD
Pior negociação: -149 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +49.27 USD
Máxima perda consecutiva: -13.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 82
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.81 × 874
131 mais ...
Sem comentários
2025.12.08 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
