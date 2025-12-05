- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
41 (53.24%)
Убыточных трейдов:
36 (46.75%)
Лучший трейд:
72.87 USD
Худший трейд:
-149.47 USD
Общая прибыль:
419.28 USD (475 928 pips)
Общий убыток:
-431.94 USD (351 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (49.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.54 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
40.36%
Макс. загрузка депозита:
26.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
48 (62.34%)
Коротких трейдов:
29 (37.66%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.16 USD
Средняя прибыль:
10.23 USD
Средний убыток:
-12.00 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-13.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-163.77 USD (5)
Прирост в месяц:
16.25%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.66 USD
Максимальная:
215.93 USD (30.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.57% (144.81 USD)
По эквити:
18.37% (120.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|BTCUSD
|10
|ETHUSD
|7
|SOLUSD
|6
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|71
|BTCUSD
|-26
|ETHUSD
|0
|SOLUSD
|-6
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|73
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|-258K
|ETHUSD
|13K
|SOLUSD
|-60K
|GBPUSD
|120
|XAGUSD
|7.4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +72.87 USD
Худший трейд: -149 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +49.27 USD
Макс. убыток в серии: -13.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
|
Earnex-Trade
0.00 × 74
|
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
|
itexsys-Platform
0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
|
DooGroup-Live
0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
|
EverestCM-Live
0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
0.68 × 228
|
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
0.80 × 874
Один из крупнейших в мире хедж-фондов со стратегическим присутствием на ключевых международных финансовых рынках.
Венчурный фонд с дифференцированной стратегией и фокусом на стабильно высокой доходности.
Подтвержденный опыт создания стоимости и стабильное превосходство рыночных показателей.
Исключительная доходность благодаря дифференцированному активному управлению.
XZ Capitalium сочетает в себе строгий фундаментальный анализ, продуманное управление рисками и стратегический выбор времени для выявления перспективных возможностей на мировых рынках.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Тщательный отбор активов с прочными фундаментальными показателями и значительным потенциалом роста.
АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Постоянный мониторинг и тактическая корректировка для реализации возможностей и защиты капитала.
ГЛОБАЛЬНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Стратегическое распределение активов по различным рынкам и классам активов для оптимизации доходности с поправкой на риск.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР ВРЕМЕНИ
Точное определение точек входа и выхода с помощью продвинутого технического анализа.
Превосходство в управлении капиталом
Превращаем возможности в выдающиеся результаты благодаря более чем двадцатилетнему опыту работы на мировом рынке.
Доходность с момента запуска +6120% от общей доходности
Результаты +200% в год
Опыт +20 лет
Входит в 1% лучших компаний мира
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
83%
77
53%
40%
0.97
-0.16
USD
USD
21%
1:500