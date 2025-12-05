СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XZ Capitalium
Alex Fabiano Vicari

XZ Capitalium

Alex Fabiano Vicari
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
41 (53.24%)
Убыточных трейдов:
36 (46.75%)
Лучший трейд:
72.87 USD
Худший трейд:
-149.47 USD
Общая прибыль:
419.28 USD (475 928 pips)
Общий убыток:
-431.94 USD (351 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (49.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.54 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
40.36%
Макс. загрузка депозита:
26.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
48 (62.34%)
Коротких трейдов:
29 (37.66%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.16 USD
Средняя прибыль:
10.23 USD
Средний убыток:
-12.00 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-13.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-163.77 USD (5)
Прирост в месяц:
16.25%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.66 USD
Максимальная:
215.93 USD (30.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.57% (144.81 USD)
По эквити:
18.37% (120.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 50
BTCUSD 10
ETHUSD 7
SOLUSD 6
GBPUSD 1
XAGUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 71
BTCUSD -26
ETHUSD 0
SOLUSD -6
GBPUSD 6
XAGUSD 73
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.6K
BTCUSD -258K
ETHUSD 13K
SOLUSD -60K
GBPUSD 120
XAGUSD 7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.87 USD
Худший трейд: -149 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +49.27 USD
Макс. убыток в серии: -13.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 74
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 874
еще 131...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Один из крупнейших в мире хедж-фондов со стратегическим присутствием на ключевых международных финансовых рынках.

Венчурный фонд с дифференцированной стратегией и фокусом на стабильно высокой доходности.

Подтвержденный опыт создания стоимости и стабильное превосходство рыночных показателей.

Исключительная доходность благодаря дифференцированному активному управлению.

XZ Capitalium сочетает в себе строгий фундаментальный анализ, продуманное управление рисками и стратегический выбор времени для выявления перспективных возможностей на мировых рынках.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Тщательный отбор активов с прочными фундаментальными показателями и значительным потенциалом роста.

АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Постоянный мониторинг и тактическая корректировка для реализации возможностей и защиты капитала.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Стратегическое распределение активов по различным рынкам и классам активов для оптимизации доходности с поправкой на риск.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР ВРЕМЕНИ
Точное определение точек входа и выхода с помощью продвинутого технического анализа.

Превосходство в управлении капиталом
Превращаем возможности в выдающиеся результаты благодаря более чем двадцатилетнему опыту работы на мировом рынке.

Доходность с момента запуска +6120% от общей доходности

Результаты +200% в год
Опыт +20 лет
Входит в 1% лучших компаний мира
Нет отзывов
2025.12.08 18:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XZ Capitalium
50 USD в месяц
16%
0
0
USD
1.4K
USD
5
83%
77
53%
40%
0.97
-0.16
USD
21%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.