Один из крупнейших в мире хедж-фондов со стратегическим присутствием на ключевых международных финансовых рынках.





Венчурный фонд с дифференцированной стратегией и фокусом на стабильно высокой доходности.





Подтвержденный опыт создания стоимости и стабильное превосходство рыночных показателей.





Исключительная доходность благодаря дифференцированному активному управлению.





XZ Capitalium сочетает в себе строгий фундаментальный анализ, продуманное управление рисками и стратегический выбор времени для выявления перспективных возможностей на мировых рынках.





ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Тщательный отбор активов с прочными фундаментальными показателями и значительным потенциалом роста.





АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Постоянный мониторинг и тактическая корректировка для реализации возможностей и защиты капитала.





ГЛОБАЛЬНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Стратегическое распределение активов по различным рынкам и классам активов для оптимизации доходности с поправкой на риск.





СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР ВРЕМЕНИ

Точное определение точек входа и выхода с помощью продвинутого технического анализа.





Превосходство в управлении капиталом

Превращаем возможности в выдающиеся результаты благодаря более чем двадцатилетнему опыту работы на мировом рынке.





Доходность с момента запуска +6120% от общей доходности





Результаты +200% в год

Опыт +20 лет

Входит в 1% лучших компаний мира