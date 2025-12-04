SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Duck28bi
Hao Chen

Duck28bi

Hao Chen
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
114 (74.50%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (25.49%)
En iyi işlem:
227.44 USD
En kötü işlem:
-98.20 USD
Brüt kâr:
2 614.14 USD (50 886 pips)
Brüt zarar:
-812.24 USD (24 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (287.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
414.17 USD (10)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
3.83
Alış işlemleri:
65 (42.48%)
Satış işlemleri:
88 (57.52%)
Kâr faktörü:
3.22
Beklenen getiri:
11.78 USD
Ortalama kâr:
22.93 USD
Ortalama zarar:
-20.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-330.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-330.50 USD (6)
Aylık büyüme:
33.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
470.12 USD (6.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 13
AUDNZD 13
NZDUSD 11
GBPUSD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
AUDCHF 9
EURCHF 8
NZDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 8
EURJPY 7
GBPCAD 7
AUDCAD 7
CADCHF 6
GBPJPY 5
CADJPY 4
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 275
AUDNZD 235
NZDUSD 458
GBPUSD 83
GBPCHF -133
AUDUSD 86
GBPAUD 191
AUDCHF 63
EURCHF 73
NZDJPY 62
USDJPY 83
USDCAD 56
EURJPY -204
GBPCAD 244
AUDCAD 32
CADCHF 42
GBPJPY 29
CADJPY 89
EURGBP 37
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF -287
AUDNZD 2.2K
NZDUSD 2.8K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF -2.4K
AUDUSD 1.1K
GBPAUD 6.8K
AUDCHF 1.1K
EURCHF 778
NZDJPY 3.1K
USDJPY 3.7K
USDCAD 587
EURJPY -6.1K
GBPCAD 5.3K
AUDCAD 1.2K
CADCHF 664
GBPJPY 898
CADJPY 3.5K
EURGBP 550
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +227.44 USD
En kötü işlem: -98 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +287.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -330.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalSA-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

28币手动+人工
İnceleme yok
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
