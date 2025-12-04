- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
114 (74.50%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (25.49%)
En iyi işlem:
227.44 USD
En kötü işlem:
-98.20 USD
Brüt kâr:
2 614.14 USD (50 886 pips)
Brüt zarar:
-812.24 USD (24 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (287.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
414.17 USD (10)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
3.83
Alış işlemleri:
65 (42.48%)
Satış işlemleri:
88 (57.52%)
Kâr faktörü:
3.22
Beklenen getiri:
11.78 USD
Ortalama kâr:
22.93 USD
Ortalama zarar:
-20.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-330.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-330.50 USD (6)
Aylık büyüme:
33.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
470.12 USD (6.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|13
|AUDNZD
|13
|NZDUSD
|11
|GBPUSD
|10
|GBPCHF
|9
|AUDUSD
|9
|GBPAUD
|9
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|8
|NZDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|8
|EURJPY
|7
|GBPCAD
|7
|AUDCAD
|7
|CADCHF
|6
|GBPJPY
|5
|CADJPY
|4
|EURGBP
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|275
|AUDNZD
|235
|NZDUSD
|458
|GBPUSD
|83
|GBPCHF
|-133
|AUDUSD
|86
|GBPAUD
|191
|AUDCHF
|63
|EURCHF
|73
|NZDJPY
|62
|USDJPY
|83
|USDCAD
|56
|EURJPY
|-204
|GBPCAD
|244
|AUDCAD
|32
|CADCHF
|42
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|89
|EURGBP
|37
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|-287
|AUDNZD
|2.2K
|NZDUSD
|2.8K
|GBPUSD
|1.2K
|GBPCHF
|-2.4K
|AUDUSD
|1.1K
|GBPAUD
|6.8K
|AUDCHF
|1.1K
|EURCHF
|778
|NZDJPY
|3.1K
|USDJPY
|3.7K
|USDCAD
|587
|EURJPY
|-6.1K
|GBPCAD
|5.3K
|AUDCAD
|1.2K
|CADCHF
|664
|GBPJPY
|898
|CADJPY
|3.5K
|EURGBP
|550
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +227.44 USD
En kötü işlem: -98 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +287.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -330.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalSA-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
28币手动+人工
İnceleme yok