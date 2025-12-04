- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
155 (72.09%)
Negociações com perda:
60 (27.91%)
Melhor negociação:
277.68 USD
Pior negociação:
-98.20 USD
Lucro bruto:
4 491.68 USD (71 749 pips)
Perda bruta:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (287.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
649.49 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
46.36%
Depósito máximo carregado:
4.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
6.69
Negociações longas:
87 (40.47%)
Negociações curtas:
128 (59.53%)
Fator de lucro:
3.33
Valor esperado:
14.63 USD
Lucro médio:
28.98 USD
Perda média:
-22.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-330.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-333.26 USD (5)
Crescimento mensal:
32.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
470.12 USD (6.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.67% (470.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.46% (1 574.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|17
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|14
|AUDCHF
|13
|NZDUSD
|13
|EURCHF
|12
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|12
|NZDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|GBPCAD
|10
|GBPAUD
|10
|EURJPY
|9
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|6
|CADJPY
|6
|EURGBP
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|653
|USDCHF
|170
|GBPCHF
|451
|USDCAD
|-193
|AUDCHF
|309
|NZDUSD
|467
|EURCHF
|173
|AUDUSD
|76
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|42
|NZDJPY
|77
|AUDCAD
|65
|GBPCAD
|261
|GBPAUD
|197
|EURJPY
|-20
|CADCHF
|131
|GBPJPY
|30
|CADJPY
|82
|EURGBP
|47
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|5.3K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|2.7K
|USDCAD
|-3K
|AUDCHF
|3.6K
|NZDUSD
|3.3K
|EURCHF
|2.3K
|AUDUSD
|957
|USDJPY
|5.5K
|GBPUSD
|142
|NZDJPY
|3.4K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|6.4K
|GBPAUD
|7.3K
|EURJPY
|-6.2K
|CADCHF
|1.9K
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|3.3K
|EURGBP
|929
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +277.68 USD
Pior negociação: -98 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +287.02 USD
Máxima perda consecutiva: -330.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalSA-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
