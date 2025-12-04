SinaisSeções
Hao Chen

Duck28bi

Hao Chen
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2025 74%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
155 (72.09%)
Negociações com perda:
60 (27.91%)
Melhor negociação:
277.68 USD
Pior negociação:
-98.20 USD
Lucro bruto:
4 491.68 USD (71 749 pips)
Perda bruta:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (287.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
649.49 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
46.36%
Depósito máximo carregado:
4.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
6.69
Negociações longas:
87 (40.47%)
Negociações curtas:
128 (59.53%)
Fator de lucro:
3.33
Valor esperado:
14.63 USD
Lucro médio:
28.98 USD
Perda média:
-22.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-330.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-333.26 USD (5)
Crescimento mensal:
32.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
470.12 USD (6.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.67% (470.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.46% (1 574.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 20
USDCHF 17
GBPCHF 15
USDCAD 14
AUDCHF 13
NZDUSD 13
EURCHF 12
AUDUSD 12
USDJPY 12
GBPUSD 12
NZDJPY 11
AUDCAD 11
GBPCAD 10
GBPAUD 10
EURJPY 9
CADCHF 9
GBPJPY 6
CADJPY 6
EURGBP 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 653
USDCHF 170
GBPCHF 451
USDCAD -193
AUDCHF 309
NZDUSD 467
EURCHF 173
AUDUSD 76
USDJPY 127
GBPUSD 42
NZDJPY 77
AUDCAD 65
GBPCAD 261
GBPAUD 197
EURJPY -20
CADCHF 131
GBPJPY 30
CADJPY 82
EURGBP 47
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD 5.3K
USDCHF -2.2K
GBPCHF 2.7K
USDCAD -3K
AUDCHF 3.6K
NZDUSD 3.3K
EURCHF 2.3K
AUDUSD 957
USDJPY 5.5K
GBPUSD 142
NZDJPY 3.4K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD 6.4K
GBPAUD 7.3K
EURJPY -6.2K
CADCHF 1.9K
GBPJPY 1.1K
CADJPY 3.3K
EURGBP 929
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +277.68 USD
Pior negociação: -98 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +287.02 USD
Máxima perda consecutiva: -330.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalSA-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

28币手动+人工
Sem comentários
2025.12.19 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Duck28bi
33 USD por mês
74%
0
0
USD
5.3K
USD
8
0%
215
72%
46%
3.33
14.63
USD
29%
1:500
Copiar

