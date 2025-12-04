- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
215
Transacciones Rentables:
155 (72.09%)
Transacciones Irrentables:
60 (27.91%)
Mejor transacción:
277.68 USD
Peor transacción:
-98.20 USD
Beneficio Bruto:
4 491.68 USD (71 749 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (287.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
649.49 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
46.36%
Carga máxima del depósito:
4.88%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
6.69
Transacciones Largas:
87 (40.47%)
Transacciones Cortas:
128 (59.53%)
Factor de Beneficio:
3.33
Beneficio Esperado:
14.63 USD
Beneficio medio:
28.98 USD
Pérdidas medias:
-22.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-330.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-333.26 USD (5)
Crecimiento al mes:
32.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
470.12 USD (6.67%)
Reducción relativa:
De balance:
6.67% (470.12 USD)
De fondos:
29.46% (1 574.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|17
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|14
|AUDCHF
|13
|NZDUSD
|13
|EURCHF
|12
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|12
|NZDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|GBPCAD
|10
|GBPAUD
|10
|EURJPY
|9
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|6
|CADJPY
|6
|EURGBP
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|653
|USDCHF
|170
|GBPCHF
|451
|USDCAD
|-193
|AUDCHF
|309
|NZDUSD
|467
|EURCHF
|173
|AUDUSD
|76
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|42
|NZDJPY
|77
|AUDCAD
|65
|GBPCAD
|261
|GBPAUD
|197
|EURJPY
|-20
|CADCHF
|131
|GBPJPY
|30
|CADJPY
|82
|EURGBP
|47
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|5.3K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|2.7K
|USDCAD
|-3K
|AUDCHF
|3.6K
|NZDUSD
|3.3K
|EURCHF
|2.3K
|AUDUSD
|957
|USDJPY
|5.5K
|GBPUSD
|142
|NZDJPY
|3.4K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|6.4K
|GBPAUD
|7.3K
|EURJPY
|-6.2K
|CADCHF
|1.9K
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|3.3K
|EURGBP
|929
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +277.68 USD
Peor transacción: -98 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +287.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -330.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalSA-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
28币手动+人工
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
33 USD al mes
74%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
8
0%
215
72%
46%
3.33
14.63
USD
USD
29%
1:500