Hao Chen

Duck28bi

Hao Chen
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 74%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
215
Transacciones Rentables:
155 (72.09%)
Transacciones Irrentables:
60 (27.91%)
Mejor transacción:
277.68 USD
Peor transacción:
-98.20 USD
Beneficio Bruto:
4 491.68 USD (71 749 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (287.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
649.49 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
46.36%
Carga máxima del depósito:
4.88%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
6.69
Transacciones Largas:
87 (40.47%)
Transacciones Cortas:
128 (59.53%)
Factor de Beneficio:
3.33
Beneficio Esperado:
14.63 USD
Beneficio medio:
28.98 USD
Pérdidas medias:
-22.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-330.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-333.26 USD (5)
Crecimiento al mes:
32.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
470.12 USD (6.67%)
Reducción relativa:
De balance:
6.67% (470.12 USD)
De fondos:
29.46% (1 574.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 20
USDCHF 17
GBPCHF 15
USDCAD 14
AUDCHF 13
NZDUSD 13
EURCHF 12
AUDUSD 12
USDJPY 12
GBPUSD 12
NZDJPY 11
AUDCAD 11
GBPCAD 10
GBPAUD 10
EURJPY 9
CADCHF 9
GBPJPY 6
CADJPY 6
EURGBP 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 653
USDCHF 170
GBPCHF 451
USDCAD -193
AUDCHF 309
NZDUSD 467
EURCHF 173
AUDUSD 76
USDJPY 127
GBPUSD 42
NZDJPY 77
AUDCAD 65
GBPCAD 261
GBPAUD 197
EURJPY -20
CADCHF 131
GBPJPY 30
CADJPY 82
EURGBP 47
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD 5.3K
USDCHF -2.2K
GBPCHF 2.7K
USDCAD -3K
AUDCHF 3.6K
NZDUSD 3.3K
EURCHF 2.3K
AUDUSD 957
USDJPY 5.5K
GBPUSD 142
NZDJPY 3.4K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD 6.4K
GBPAUD 7.3K
EURJPY -6.2K
CADCHF 1.9K
GBPJPY 1.1K
CADJPY 3.3K
EURGBP 929
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +277.68 USD
Peor transacción: -98 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +287.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -330.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalSA-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

28币手动+人工
No hay comentarios
2025.12.19 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
