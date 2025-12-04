シグナルセクション
Hao Chen

Duck28bi

Hao Chen
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 74%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
215
利益トレード:
155 (72.09%)
損失トレード:
60 (27.91%)
ベストトレード:
277.68 USD
最悪のトレード:
-98.20 USD
総利益:
4 491.68 USD (71 749 pips)
総損失:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
最大連続の勝ち:
26 (287.02 USD)
最大連続利益:
649.49 USD (15)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
46.36%
最大入金額:
4.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
6.69
長いトレード:
87 (40.47%)
短いトレード:
128 (59.53%)
プロフィットファクター:
3.33
期待されたペイオフ:
14.63 USD
平均利益:
28.98 USD
平均損失:
-22.45 USD
最大連続の負け:
6 (-330.50 USD)
最大連続損失:
-333.26 USD (5)
月間成長:
32.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
470.12 USD (6.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.67% (470.12 USD)
エクイティによる:
29.46% (1 574.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 20
USDCHF 17
GBPCHF 15
USDCAD 14
AUDCHF 13
NZDUSD 13
EURCHF 12
AUDUSD 12
USDJPY 12
GBPUSD 12
NZDJPY 11
AUDCAD 11
GBPCAD 10
GBPAUD 10
EURJPY 9
CADCHF 9
GBPJPY 6
CADJPY 6
EURGBP 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD 653
USDCHF 170
GBPCHF 451
USDCAD -193
AUDCHF 309
NZDUSD 467
EURCHF 173
AUDUSD 76
USDJPY 127
GBPUSD 42
NZDJPY 77
AUDCAD 65
GBPCAD 261
GBPAUD 197
EURJPY -20
CADCHF 131
GBPJPY 30
CADJPY 82
EURGBP 47
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD 5.3K
USDCHF -2.2K
GBPCHF 2.7K
USDCAD -3K
AUDCHF 3.6K
NZDUSD 3.3K
EURCHF 2.3K
AUDUSD 957
USDJPY 5.5K
GBPUSD 142
NZDJPY 3.4K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD 6.4K
GBPAUD 7.3K
EURJPY -6.2K
CADCHF 1.9K
GBPJPY 1.1K
CADJPY 3.3K
EURGBP 929
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalSA-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

28币手动+人工
レビューなし
2025.12.19 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
