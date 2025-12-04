- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
215
利益トレード:
155 (72.09%)
損失トレード:
60 (27.91%)
ベストトレード:
277.68 USD
最悪のトレード:
-98.20 USD
総利益:
4 491.68 USD (71 749 pips)
総損失:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
最大連続の勝ち:
26 (287.02 USD)
最大連続利益:
649.49 USD (15)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
46.36%
最大入金額:
4.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
6.69
長いトレード:
87 (40.47%)
短いトレード:
128 (59.53%)
プロフィットファクター:
3.33
期待されたペイオフ:
14.63 USD
平均利益:
28.98 USD
平均損失:
-22.45 USD
最大連続の負け:
6 (-330.50 USD)
最大連続損失:
-333.26 USD (5)
月間成長:
32.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
470.12 USD (6.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.67% (470.12 USD)
エクイティによる:
29.46% (1 574.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|17
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|14
|AUDCHF
|13
|NZDUSD
|13
|EURCHF
|12
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|12
|NZDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|GBPCAD
|10
|GBPAUD
|10
|EURJPY
|9
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|6
|CADJPY
|6
|EURGBP
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|653
|USDCHF
|170
|GBPCHF
|451
|USDCAD
|-193
|AUDCHF
|309
|NZDUSD
|467
|EURCHF
|173
|AUDUSD
|76
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|42
|NZDJPY
|77
|AUDCAD
|65
|GBPCAD
|261
|GBPAUD
|197
|EURJPY
|-20
|CADCHF
|131
|GBPJPY
|30
|CADJPY
|82
|EURGBP
|47
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|5.3K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|2.7K
|USDCAD
|-3K
|AUDCHF
|3.6K
|NZDUSD
|3.3K
|EURCHF
|2.3K
|AUDUSD
|957
|USDJPY
|5.5K
|GBPUSD
|142
|NZDJPY
|3.4K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|6.4K
|GBPAUD
|7.3K
|EURJPY
|-6.2K
|CADCHF
|1.9K
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|3.3K
|EURGBP
|929
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +277.68 USD
最悪のトレード: -98 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +287.02 USD
最大連続損失: -330.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalSA-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
28币手动+人工
レビューなし
