Hao Chen

Duck28bi

Hao Chen
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
153
Bénéfice trades:
114 (74.50%)
Perte trades:
39 (25.49%)
Meilleure transaction:
227.44 USD
Pire transaction:
-98.20 USD
Bénéfice brut:
2 614.14 USD (50 886 pips)
Perte brute:
-812.24 USD (24 306 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (287.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
414.17 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
3.83
Longs trades:
65 (42.48%)
Courts trades:
88 (57.52%)
Facteur de profit:
3.22
Rendement attendu:
11.78 USD
Bénéfice moyen:
22.93 USD
Perte moyenne:
-20.83 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-330.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-330.50 USD (6)
Croissance mensuelle:
33.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
470.12 USD (6.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 13
AUDNZD 13
NZDUSD 11
GBPUSD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
AUDCHF 9
EURCHF 8
NZDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 8
EURJPY 7
GBPCAD 7
AUDCAD 7
CADCHF 6
GBPJPY 5
CADJPY 4
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 275
AUDNZD 235
NZDUSD 458
GBPUSD 83
GBPCHF -133
AUDUSD 86
GBPAUD 191
AUDCHF 63
EURCHF 73
NZDJPY 62
USDJPY 83
USDCAD 56
EURJPY -204
GBPCAD 244
AUDCAD 32
CADCHF 42
GBPJPY 29
CADJPY 89
EURGBP 37
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF -287
AUDNZD 2.2K
NZDUSD 2.8K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF -2.4K
AUDUSD 1.1K
GBPAUD 6.8K
AUDCHF 1.1K
EURCHF 778
NZDJPY 3.1K
USDJPY 3.7K
USDCAD 587
EURJPY -6.1K
GBPCAD 5.3K
AUDCAD 1.2K
CADCHF 664
GBPJPY 898
CADJPY 3.5K
EURGBP 550
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +227.44 USD
Pire transaction: -98 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +287.02 USD
Perte consécutive maximale: -330.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalSA-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

28币手动+人工
Aucun avis
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
