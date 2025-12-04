- 자본
- 축소
트레이드:
243
이익 거래:
178 (73.25%)
손실 거래:
65 (26.75%)
최고의 거래:
277.68 USD
최악의 거래:
-98.20 USD
총 수익:
5 084.31 USD (77 928 pips)
총 손실:
-1 361.77 USD (33 441 pips)
연속 최대 이익:
26 (287.02 USD)
연속 최대 이익:
649.49 USD (15)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
62.18%
최대 입금량:
4.88%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
7.92
롱(주식매수):
108 (44.44%)
숏(주식차입매도):
135 (55.56%)
수익 요인:
3.73
기대수익:
15.32 USD
평균 이익:
28.56 USD
평균 손실:
-20.95 USD
연속 최대 손실:
6 (-330.50 USD)
연속 최대 손실:
-333.26 USD (5)
월별 성장률:
46.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
470.12 USD (6.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.67% (470.12 USD)
자본금별:
29.46% (1 574.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF
|24
|USDCAD
|22
|AUDNZD
|20
|GBPUSD
|17
|GBPCHF
|15
|AUDUSD
|15
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|14
|AUDCHF
|13
|EURCHF
|12
|NZDJPY
|11
|GBPCAD
|11
|AUDCAD
|11
|GBPAUD
|10
|EURJPY
|9
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|6
|CADJPY
|6
|EURGBP
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF
|371
|USDCAD
|43
|AUDNZD
|653
|GBPUSD
|92
|GBPCHF
|451
|AUDUSD
|139
|NZDUSD
|481
|USDJPY
|135
|AUDCHF
|309
|EURCHF
|173
|NZDJPY
|77
|GBPCAD
|268
|AUDCAD
|65
|GBPAUD
|197
|EURJPY
|-20
|CADCHF
|131
|GBPJPY
|30
|CADJPY
|82
|EURGBP
|47
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF
|-1.4K
|USDCAD
|-2.4K
|AUDNZD
|5.3K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPCHF
|2.7K
|AUDUSD
|1.5K
|NZDUSD
|4K
|USDJPY
|6K
|AUDCHF
|3.6K
|EURCHF
|2.3K
|NZDJPY
|3.4K
|GBPCAD
|6.8K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPAUD
|7.3K
|EURJPY
|-6.2K
|CADCHF
|1.9K
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|3.3K
|EURGBP
|929
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +277.68 USD
최악의 거래: -98 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +287.02 USD
연속 최대 손실: -330.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GTCGlobalSA-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
28币手动+人工
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
93%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
10
0%
243
73%
62%
3.73
15.32
USD
USD
29%
1:500