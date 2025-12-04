信号部分
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 74%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
215
盈利交易:
155 (72.09%)
亏损交易:
60 (27.91%)
最好交易:
277.68 USD
最差交易:
-98.20 USD
毛利:
4 491.68 USD (71 749 pips)
毛利亏损:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
最大连续赢利:
26 (287.02 USD)
最大连续盈利:
649.49 USD (15)
夏普比率:
0.34
交易活动:
43.31%
最大入金加载:
4.88%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
45
平均持有时间:
6 天
采收率:
6.69
长期交易:
87 (40.47%)
短期交易:
128 (59.53%)
利润因子:
3.33
预期回报:
14.63 USD
平均利润:
28.98 USD
平均损失:
-22.45 USD
最大连续失误:
6 (-330.50 USD)
最大连续亏损:
-333.26 USD (5)
每月增长:
32.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
470.12 USD (6.67%)
相对跌幅:
结余:
6.67% (470.12 USD)
净值:
24.67% (1 318.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 20
USDCHF 17
GBPCHF 15
USDCAD 14
AUDCHF 13
NZDUSD 13
EURCHF 12
AUDUSD 12
USDJPY 12
GBPUSD 12
NZDJPY 11
AUDCAD 11
GBPCAD 10
GBPAUD 10
EURJPY 9
CADCHF 9
GBPJPY 6
CADJPY 6
EURGBP 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 653
USDCHF 170
GBPCHF 451
USDCAD -193
AUDCHF 309
NZDUSD 467
EURCHF 173
AUDUSD 76
USDJPY 127
GBPUSD 42
NZDJPY 77
AUDCAD 65
GBPCAD 261
GBPAUD 197
EURJPY -20
CADCHF 131
GBPJPY 30
CADJPY 82
EURGBP 47
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 5.3K
USDCHF -2.2K
GBPCHF 2.7K
USDCAD -3K
AUDCHF 3.6K
NZDUSD 3.3K
EURCHF 2.3K
AUDUSD 957
USDJPY 5.5K
GBPUSD 142
NZDJPY 3.4K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD 6.4K
GBPAUD 7.3K
EURJPY -6.2K
CADCHF 1.9K
GBPJPY 1.1K
CADJPY 3.3K
EURGBP 929
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +277.68 USD
最差交易: -98 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +287.02 USD
最大连续亏损: -330.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalSA-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.19 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
