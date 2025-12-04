- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
215
盈利交易:
155 (72.09%)
亏损交易:
60 (27.91%)
最好交易:
277.68 USD
最差交易:
-98.20 USD
毛利:
4 491.68 USD (71 749 pips)
毛利亏损:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
最大连续赢利:
26 (287.02 USD)
最大连续盈利:
649.49 USD (15)
夏普比率:
0.34
交易活动:
43.31%
最大入金加载:
4.88%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
45
平均持有时间:
6 天
采收率:
6.69
长期交易:
87 (40.47%)
短期交易:
128 (59.53%)
利润因子:
3.33
预期回报:
14.63 USD
平均利润:
28.98 USD
平均损失:
-22.45 USD
最大连续失误:
6 (-330.50 USD)
最大连续亏损:
-333.26 USD (5)
每月增长:
32.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
470.12 USD (6.67%)
相对跌幅:
结余:
6.67% (470.12 USD)
净值:
24.67% (1 318.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|17
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|14
|AUDCHF
|13
|NZDUSD
|13
|EURCHF
|12
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|12
|NZDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|GBPCAD
|10
|GBPAUD
|10
|EURJPY
|9
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|6
|CADJPY
|6
|EURGBP
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|653
|USDCHF
|170
|GBPCHF
|451
|USDCAD
|-193
|AUDCHF
|309
|NZDUSD
|467
|EURCHF
|173
|AUDUSD
|76
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|42
|NZDJPY
|77
|AUDCAD
|65
|GBPCAD
|261
|GBPAUD
|197
|EURJPY
|-20
|CADCHF
|131
|GBPJPY
|30
|CADJPY
|82
|EURGBP
|47
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|5.3K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|2.7K
|USDCAD
|-3K
|AUDCHF
|3.6K
|NZDUSD
|3.3K
|EURCHF
|2.3K
|AUDUSD
|957
|USDJPY
|5.5K
|GBPUSD
|142
|NZDJPY
|3.4K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|6.4K
|GBPAUD
|7.3K
|EURJPY
|-6.2K
|CADCHF
|1.9K
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|3.3K
|EURGBP
|929
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +277.68 USD
最差交易: -98 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +287.02 USD
最大连续亏损: -330.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalSA-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
28币手动+人工
没有评论
