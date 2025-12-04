- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
155 (72.09%)
Убыточных трейдов:
60 (27.91%)
Лучший трейд:
277.68 USD
Худший трейд:
-98.20 USD
Общая прибыль:
4 491.68 USD (71 749 pips)
Общий убыток:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (287.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
649.49 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
39.10%
Макс. загрузка депозита:
4.88%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
6.69
Длинных трейдов:
87 (40.47%)
Коротких трейдов:
128 (59.53%)
Профит фактор:
3.33
Мат. ожидание:
14.63 USD
Средняя прибыль:
28.98 USD
Средний убыток:
-22.45 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-330.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-333.26 USD (5)
Прирост в месяц:
32.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
470.12 USD (6.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.67% (470.12 USD)
По эквити:
24.67% (1 318.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|17
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|14
|AUDCHF
|13
|NZDUSD
|13
|EURCHF
|12
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|12
|NZDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|GBPCAD
|10
|GBPAUD
|10
|EURJPY
|9
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|6
|CADJPY
|6
|EURGBP
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|653
|USDCHF
|170
|GBPCHF
|451
|USDCAD
|-193
|AUDCHF
|309
|NZDUSD
|467
|EURCHF
|173
|AUDUSD
|76
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|42
|NZDJPY
|77
|AUDCAD
|65
|GBPCAD
|261
|GBPAUD
|197
|EURJPY
|-20
|CADCHF
|131
|GBPJPY
|30
|CADJPY
|82
|EURGBP
|47
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|5.3K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|2.7K
|USDCAD
|-3K
|AUDCHF
|3.6K
|NZDUSD
|3.3K
|EURCHF
|2.3K
|AUDUSD
|957
|USDJPY
|5.5K
|GBPUSD
|142
|NZDJPY
|3.4K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|6.4K
|GBPAUD
|7.3K
|EURJPY
|-6.2K
|CADCHF
|1.9K
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|3.3K
|EURGBP
|929
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +277.68 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +287.02 USD
Макс. убыток в серии: -330.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
28币手动+人工
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
74%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
8
0%
215
72%
39%
3.33
14.63
USD
USD
25%
1:500