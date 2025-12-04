СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Duck28bi
Hao Chen

Duck28bi

Hao Chen
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 74%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
155 (72.09%)
Убыточных трейдов:
60 (27.91%)
Лучший трейд:
277.68 USD
Худший трейд:
-98.20 USD
Общая прибыль:
4 491.68 USD (71 749 pips)
Общий убыток:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (287.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
649.49 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
39.10%
Макс. загрузка депозита:
4.88%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
6.69
Длинных трейдов:
87 (40.47%)
Коротких трейдов:
128 (59.53%)
Профит фактор:
3.33
Мат. ожидание:
14.63 USD
Средняя прибыль:
28.98 USD
Средний убыток:
-22.45 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-330.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-333.26 USD (5)
Прирост в месяц:
32.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
470.12 USD (6.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.67% (470.12 USD)
По эквити:
24.67% (1 318.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 20
USDCHF 17
GBPCHF 15
USDCAD 14
AUDCHF 13
NZDUSD 13
EURCHF 12
AUDUSD 12
USDJPY 12
GBPUSD 12
NZDJPY 11
AUDCAD 11
GBPCAD 10
GBPAUD 10
EURJPY 9
CADCHF 9
GBPJPY 6
CADJPY 6
EURGBP 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 653
USDCHF 170
GBPCHF 451
USDCAD -193
AUDCHF 309
NZDUSD 467
EURCHF 173
AUDUSD 76
USDJPY 127
GBPUSD 42
NZDJPY 77
AUDCAD 65
GBPCAD 261
GBPAUD 197
EURJPY -20
CADCHF 131
GBPJPY 30
CADJPY 82
EURGBP 47
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 5.3K
USDCHF -2.2K
GBPCHF 2.7K
USDCAD -3K
AUDCHF 3.6K
NZDUSD 3.3K
EURCHF 2.3K
AUDUSD 957
USDJPY 5.5K
GBPUSD 142
NZDJPY 3.4K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD 6.4K
GBPAUD 7.3K
EURJPY -6.2K
CADCHF 1.9K
GBPJPY 1.1K
CADJPY 3.3K
EURGBP 929
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +277.68 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +287.02 USD
Макс. убыток в серии: -330.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

28币手动+人工
Нет отзывов
2025.12.19 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.