Hao Chen

Duck28bi

Hao Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 74%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
215
Gewinntrades:
155 (72.09%)
Verlusttrades:
60 (27.91%)
Bester Trade:
277.68 USD
Schlechtester Trade:
-98.20 USD
Bruttoprofit:
4 491.68 USD (71 749 pips)
Bruttoverlust:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (287.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
649.49 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
47.42%
Max deposit load:
4.88%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
6.69
Long-Positionen:
87 (40.47%)
Short-Positionen:
128 (59.53%)
Profit-Faktor:
3.33
Mathematische Gewinnerwartung:
14.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-330.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-333.26 USD (5)
Wachstum pro Monat :
32.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
470.12 USD (6.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.67% (470.12 USD)
Kapital:
29.46% (1 574.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 20
USDCHF 17
GBPCHF 15
USDCAD 14
AUDCHF 13
NZDUSD 13
EURCHF 12
AUDUSD 12
USDJPY 12
GBPUSD 12
NZDJPY 11
AUDCAD 11
GBPCAD 10
GBPAUD 10
EURJPY 9
CADCHF 9
GBPJPY 6
CADJPY 6
EURGBP 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD 653
USDCHF 170
GBPCHF 451
USDCAD -193
AUDCHF 309
NZDUSD 467
EURCHF 173
AUDUSD 76
USDJPY 127
GBPUSD 42
NZDJPY 77
AUDCAD 65
GBPCAD 261
GBPAUD 197
EURJPY -20
CADCHF 131
GBPJPY 30
CADJPY 82
EURGBP 47
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD 5.3K
USDCHF -2.2K
GBPCHF 2.7K
USDCAD -3K
AUDCHF 3.6K
NZDUSD 3.3K
EURCHF 2.3K
AUDUSD 957
USDJPY 5.5K
GBPUSD 142
NZDJPY 3.4K
AUDCAD 2.5K
GBPCAD 6.4K
GBPAUD 7.3K
EURJPY -6.2K
CADCHF 1.9K
GBPJPY 1.1K
CADJPY 3.3K
EURGBP 929
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +277.68 USD
Schlechtester Trade: -98 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +287.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -330.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalSA-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

28币手动+人工
Keine Bewertungen
2025.12.19 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Duck28bi
33 USD pro Monat
74%
0
0
USD
5.3K
USD
8
0%
215
72%
47%
3.33
14.63
USD
29%
1:500
Kopieren

