- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
215
Gewinntrades:
155 (72.09%)
Verlusttrades:
60 (27.91%)
Bester Trade:
277.68 USD
Schlechtester Trade:
-98.20 USD
Bruttoprofit:
4 491.68 USD (71 749 pips)
Bruttoverlust:
-1 346.98 USD (32 640 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (287.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
649.49 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
47.42%
Max deposit load:
4.88%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
6.69
Long-Positionen:
87 (40.47%)
Short-Positionen:
128 (59.53%)
Profit-Faktor:
3.33
Mathematische Gewinnerwartung:
14.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-330.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-333.26 USD (5)
Wachstum pro Monat :
32.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
470.12 USD (6.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.67% (470.12 USD)
Kapital:
29.46% (1 574.45 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|17
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|14
|AUDCHF
|13
|NZDUSD
|13
|EURCHF
|12
|AUDUSD
|12
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|12
|NZDJPY
|11
|AUDCAD
|11
|GBPCAD
|10
|GBPAUD
|10
|EURJPY
|9
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|6
|CADJPY
|6
|EURGBP
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|653
|USDCHF
|170
|GBPCHF
|451
|USDCAD
|-193
|AUDCHF
|309
|NZDUSD
|467
|EURCHF
|173
|AUDUSD
|76
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|42
|NZDJPY
|77
|AUDCAD
|65
|GBPCAD
|261
|GBPAUD
|197
|EURJPY
|-20
|CADCHF
|131
|GBPJPY
|30
|CADJPY
|82
|EURGBP
|47
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|5.3K
|USDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|2.7K
|USDCAD
|-3K
|AUDCHF
|3.6K
|NZDUSD
|3.3K
|EURCHF
|2.3K
|AUDUSD
|957
|USDJPY
|5.5K
|GBPUSD
|142
|NZDJPY
|3.4K
|AUDCAD
|2.5K
|GBPCAD
|6.4K
|GBPAUD
|7.3K
|EURJPY
|-6.2K
|CADCHF
|1.9K
|GBPJPY
|1.1K
|CADJPY
|3.3K
|EURGBP
|929
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +277.68 USD
Schlechtester Trade: -98 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +287.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -330.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalSA-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
33 USD pro Monat
74%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
8
0%
215
72%
47%
3.33
14.63
USD
USD
29%
1:500