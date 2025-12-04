SegnaliSezioni
Hao Chen

Duck28bi

Hao Chen
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
114 (74.50%)
Loss Trade:
39 (25.49%)
Best Trade:
227.44 USD
Worst Trade:
-98.20 USD
Profitto lordo:
2 614.14 USD (50 886 pips)
Perdita lorda:
-812.24 USD (24 306 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (287.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
414.17 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
3.83
Long Trade:
65 (42.48%)
Short Trade:
88 (57.52%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
11.78 USD
Profitto medio:
22.93 USD
Perdita media:
-20.83 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-330.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-330.50 USD (6)
Crescita mensile:
33.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
470.12 USD (6.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 13
AUDNZD 13
NZDUSD 11
GBPUSD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
AUDCHF 9
EURCHF 8
NZDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 8
EURJPY 7
GBPCAD 7
AUDCAD 7
CADCHF 6
GBPJPY 5
CADJPY 4
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 275
AUDNZD 235
NZDUSD 458
GBPUSD 83
GBPCHF -133
AUDUSD 86
GBPAUD 191
AUDCHF 63
EURCHF 73
NZDJPY 62
USDJPY 83
USDCAD 56
EURJPY -204
GBPCAD 244
AUDCAD 32
CADCHF 42
GBPJPY 29
CADJPY 89
EURGBP 37
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -287
AUDNZD 2.2K
NZDUSD 2.8K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF -2.4K
AUDUSD 1.1K
GBPAUD 6.8K
AUDCHF 1.1K
EURCHF 778
NZDJPY 3.1K
USDJPY 3.7K
USDCAD 587
EURJPY -6.1K
GBPCAD 5.3K
AUDCAD 1.2K
CADCHF 664
GBPJPY 898
CADJPY 3.5K
EURGBP 550
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +227.44 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +287.02 USD
Massima perdita consecutiva: -330.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalSA-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

28币手动+人工
Non ci sono recensioni
2025.12.04 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
