- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
114 (74.50%)
Loss Trade:
39 (25.49%)
Best Trade:
227.44 USD
Worst Trade:
-98.20 USD
Profitto lordo:
2 614.14 USD (50 886 pips)
Perdita lorda:
-812.24 USD (24 306 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (287.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
414.17 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
3.83
Long Trade:
65 (42.48%)
Short Trade:
88 (57.52%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
11.78 USD
Profitto medio:
22.93 USD
Perdita media:
-20.83 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-330.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-330.50 USD (6)
Crescita mensile:
33.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
470.12 USD (6.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|13
|AUDNZD
|13
|NZDUSD
|11
|GBPUSD
|10
|GBPCHF
|9
|AUDUSD
|9
|GBPAUD
|9
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|8
|NZDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|8
|EURJPY
|7
|GBPCAD
|7
|AUDCAD
|7
|CADCHF
|6
|GBPJPY
|5
|CADJPY
|4
|EURGBP
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|275
|AUDNZD
|235
|NZDUSD
|458
|GBPUSD
|83
|GBPCHF
|-133
|AUDUSD
|86
|GBPAUD
|191
|AUDCHF
|63
|EURCHF
|73
|NZDJPY
|62
|USDJPY
|83
|USDCAD
|56
|EURJPY
|-204
|GBPCAD
|244
|AUDCAD
|32
|CADCHF
|42
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|89
|EURGBP
|37
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|-287
|AUDNZD
|2.2K
|NZDUSD
|2.8K
|GBPUSD
|1.2K
|GBPCHF
|-2.4K
|AUDUSD
|1.1K
|GBPAUD
|6.8K
|AUDCHF
|1.1K
|EURCHF
|778
|NZDJPY
|3.1K
|USDJPY
|3.7K
|USDCAD
|587
|EURJPY
|-6.1K
|GBPCAD
|5.3K
|AUDCAD
|1.2K
|CADCHF
|664
|GBPJPY
|898
|CADJPY
|3.5K
|EURGBP
|550
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +227.44 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +287.02 USD
Massima perdita consecutiva: -330.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalSA-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
