Benlmuchtarst

XAUbunga77

Benlmuchtarst
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
119 (65.02%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (34.97%)
En iyi işlem:
178.35 USD
En kötü işlem:
-280.80 USD
Brüt kâr:
3 319.42 USD (103 716 pips)
Brüt zarar:
-4 380.73 USD (141 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (131.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
587.47 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.70%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
119
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
134 (73.22%)
Satış işlemleri:
49 (26.78%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-5.80 USD
Ortalama kâr:
27.89 USD
Ortalama zarar:
-68.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-966.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-966.26 USD (9)
Aylık büyüme:
-11.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 320.10 USD
Maksimum:
1 535.48 USD (16.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 183
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +178.35 USD
En kötü işlem: -281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +131.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -966.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
194 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
