- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
119 (65.02%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (34.97%)
En iyi işlem:
178.35 USD
En kötü işlem:
-280.80 USD
Brüt kâr:
3 319.42 USD (103 716 pips)
Brüt zarar:
-4 380.73 USD (141 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (131.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
587.47 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.70%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
119
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
134 (73.22%)
Satış işlemleri:
49 (26.78%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-5.80 USD
Ortalama kâr:
27.89 USD
Ortalama zarar:
-68.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-966.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-966.26 USD (9)
Aylık büyüme:
-11.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 320.10 USD
Maksimum:
1 535.48 USD (16.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +178.35 USD
En kötü işlem: -281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +131.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -966.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
İnceleme yok