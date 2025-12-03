- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
119 (65.02%)
Loss Trade:
64 (34.97%)
Best Trade:
178.35 USD
Worst Trade:
-280.80 USD
Profitto lordo:
3 319.42 USD (103 716 pips)
Perdita lorda:
-4 380.73 USD (141 559 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (131.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
587.47 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.70%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
119
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
134 (73.22%)
Short Trade:
49 (26.78%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-5.80 USD
Profitto medio:
27.89 USD
Perdita media:
-68.45 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-966.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-966.26 USD (9)
Crescita mensile:
-11.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 320.10 USD
Massimale:
1 535.48 USD (16.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +178.35 USD
Worst Trade: -281 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +131.01 USD
Massima perdita consecutiva: -966.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
