|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|-2
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-27
|EURUSD
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sıklıkla geride kalan veya çok fazla parazit içeren otomatik sinyallerden yoruldunuz mu? Kontrolü ele almanın tam zamanı. Yüksek hassasiyetle maksimum kar elde etmek için tasarlanmış manuel bir ticaret sistemi olan Tōchi Flow'u sunuyoruz.
Tōchi Flow Nedir?
Tōchi Flow (Kontrast Akışı), en güçlü iki teknik göstergenin mükemmel kontrastından yararlanan bir ticaret stratejisidir:
- Ichimoku Kinko Hyo (Bulut): Trend, Denge ve Destek/Direnç hakkında makro bir görünüm sağlar. Bu bizim birincil filtremizdir.
- Stokastik Osilatör (Akış): Momentum, Aşırı Alım/Aşırı Satım Koşulları ve kısa vadeli Geri Dönüşler hakkında mikro sinyaller sağlar. Bu bizim giriş tetikleyicimizdir.
Bu sistem Manuel'dir; yani tam kontrole siz sahipsiniz. Sadece potansiyel riskin düşük ve potansiyel ödülün yüksek olduğu en iyi kesişim noktalarında giriş yapmanız için size rehberlik ediyoruz.
🎯 Tōchi Flow Neden Bu Kadar Güçlü?
Bu sistem, teknik ticaretteki yaygın sorunları çözer:
- Ichimoku (tek başına): Optimal girişler elde etmek için çok yavaştır (geriden gelir).
- Tōchi Flow Çözümü: Momentum geri dönüşünü Ichimoku trend bölgesi içinde daha erken "yakalamak" için Stokastik'i kullanırız.
- Stokastik (tek başına): Çok gürültülüdür ve güçlü bir trend olan piyasada yanlış sinyaller verir.
- Tōchi Flow Çözümü: Ichimoku Kumo'yu (Bulut) katı bir trend filtresi olarak kullanırız. Stokastik sinyalleri yalnızca Bulut'un yönüyle uyumluysa doğrulanır.
