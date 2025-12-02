​Sıklıkla geride kalan veya çok fazla parazit içeren otomatik sinyallerden yoruldunuz mu? Kontrolü ele almanın tam zamanı. Yüksek hassasiyetle maksimum kar elde etmek için tasarlanmış manuel bir ticaret sistemi olan Tōchi Flow'u sunuyoruz.

​Tōchi Flow Nedir?

Tōchi Flow Sistemi: Trend ve Momentum Kontrastında Uzmanlaşma Sanatı

​Tōchi Flow (Kontrast Akışı), en güçlü iki teknik göstergenin mükemmel kontrastından yararlanan bir ticaret stratejisidir:

​Ichimoku Kinko Hyo (Bulut): Trend, Denge ve Destek/Direnç hakkında makro bir görünüm sağlar. Bu bizim birincil filtremizdir. ​Stokastik Osilatör (Akış): Momentum, Aşırı Alım/Aşırı Satım Koşulları ve kısa vadeli Geri Dönüşler hakkında mikro sinyaller sağlar. Bu bizim giriş tetikleyicimizdir.

​Bu sistem Manuel'dir; yani tam kontrole siz sahipsiniz. Sadece potansiyel riskin düşük ve potansiyel ödülün yüksek olduğu en iyi kesişim noktalarında giriş yapmanız için size rehberlik ediyoruz.

​🎯 Tōchi Flow Neden Bu Kadar Güçlü?

​Bu sistem, teknik ticaretteki yaygın sorunları çözer: