Beni Kurniawan

Tochi Flow

Beni Kurniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
En iyi işlem:
10.00 USD
En kötü işlem:
-2.00 USD
Brüt kâr:
14.00 USD (199 pips)
Brüt zarar:
-2.32 USD (27 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (14.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.22%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.03
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
6.03
Beklenen getiri:
2.92 USD
Ortalama kâr:
7.00 USD
Ortalama zarar:
-1.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.32 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.32 USD
Maksimum:
2.32 USD (0.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.10% (1.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 2
EURUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD -2
EURUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD -27
EURUSD 199
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.00 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +14.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
FTT-Live2
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
GerchikCo-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
276 daha fazla...
Tōchi Flow Sistemi: Trend ve Momentum Kontrastında Uzmanlaşma Sanatı

Sıklıkla geride kalan veya çok fazla parazit içeren otomatik sinyallerden yoruldunuz mu? Kontrolü ele almanın tam zamanı. Yüksek hassasiyetle maksimum kar elde etmek için tasarlanmış manuel bir ticaret sistemi olan Tōchi Flow'u sunuyoruz.


​Tōchi Flow Nedir?

Tōchi Flow (Kontrast Akışı), en güçlü iki teknik göstergenin mükemmel kontrastından yararlanan bir ticaret stratejisidir:

  1. Ichimoku Kinko Hyo (Bulut): Trend, Denge ve Destek/Direnç hakkında makro bir görünüm sağlar. Bu bizim birincil filtremizdir.
  2. Stokastik Osilatör (Akış): Momentum, Aşırı Alım/Aşırı Satım Koşulları ve kısa vadeli Geri Dönüşler hakkında mikro sinyaller sağlar. Bu bizim giriş tetikleyicimizdir.

​Bu sistem Manuel'dir; yani tam kontrole siz sahipsiniz. Sadece potansiyel riskin düşük ve potansiyel ödülün yüksek olduğu en iyi kesişim noktalarında giriş yapmanız için size rehberlik ediyoruz.

​🎯 Tōchi Flow Neden Bu Kadar Güçlü?

​Bu sistem, teknik ticaretteki yaygın sorunları çözer:

  • Ichimoku (tek başına): Optimal girişler elde etmek için çok yavaştır (geriden gelir).
    • Tōchi Flow Çözümü: Momentum geri dönüşünü Ichimoku trend bölgesi içinde daha erken "yakalamak" için Stokastik'i kullanırız.
  • Stokastik (tek başına): Çok gürültülüdür ve güçlü bir trend olan piyasada yanlış sinyaller verir.
    • Tōchi Flow Çözümü: Ichimoku Kumo'yu (Bulut) katı bir trend filtresi olarak kullanırız. Stokastik sinyalleri yalnızca Bulut'un yönüyle uyumluysa doğrulanır.
İnceleme yok
2025.12.02 03:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.02 03:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
