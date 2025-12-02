信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Tochi Flow EURUSD only
Beni Kurniawan

Tochi Flow EURUSD only

Beni Kurniawan
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 21%
FBS-Real-2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
125
盈利交易:
120 (96.00%)
亏损交易:
5 (4.00%)
最好交易:
15.00 USD
最差交易:
-2.00 USD
毛利:
309.79 USD (7 907 pips)
毛利亏损:
-3.09 USD (102 pips)
最大连续赢利:
90 (274.02 USD)
最大连续盈利:
274.02 USD (90)
夏普比率:
0.67
交易活动:
97.06%
最大入金加载:
49.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
73
平均持有时间:
12 小时
采收率:
132.20
长期交易:
93 (74.40%)
短期交易:
32 (25.60%)
利润因子:
100.26
预期回报:
2.45 USD
平均利润:
2.58 USD
平均损失:
-0.62 USD
最大连续失误:
2 (-2.32 USD)
最大连续亏损:
-2.32 USD (2)
每月增长:
21.39%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
2.32 USD
最大值:
2.32 USD (0.16%)
相对跌幅:
结余:
0.16% (2.32 USD)
净值:
20.60% (356.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 123
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 309
AUDUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 7.8K
AUDUSD -27
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.00 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 90
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +274.02 USD
最大连续亏损: -2.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
FTT-Live2
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
GerchikCo-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
​🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: 一目均衡表与随机指标的协同作用，实现稳定回报

Tōchi Flow 是一个以技术协同作用为基础的手动交易系统，专门专注于 EURUSD 货币对。

​我们通过确保完美对比来消除虚假信号：使用 一目均衡表（Ichimoku Cloud） 作为主要的趋势过滤器，并使用 随机指标（Stochastic Oscillator） 作为高精度的入场触发器。我们的系统优先考虑高质量的入场，以最大化每笔交易的潜在利润。

您将获得：

  • 战略清晰度： 由两种基本指标分析支持的纪律性交易。
  • 高准确性： 在初始阶段实现了极佳的盈利比率。
  • 可衡量的风险管理： 致力于保持低回撤（Drawdown）(\approx 11\%)。

​跟随我们有纪律的交易流（flow）。我们致力于稳定和可衡量的资本增长。

没有评论
2025.12.17 20:54
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.02 03:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
