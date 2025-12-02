- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
125
盈利交易:
120 (96.00%)
亏损交易:
5 (4.00%)
最好交易:
15.00 USD
最差交易:
-2.00 USD
毛利:
309.79 USD (7 907 pips)
毛利亏损:
-3.09 USD (102 pips)
最大连续赢利:
90 (274.02 USD)
最大连续盈利:
274.02 USD (90)
夏普比率:
0.67
交易活动:
97.06%
最大入金加载:
49.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
73
平均持有时间:
12 小时
采收率:
132.20
长期交易:
93 (74.40%)
短期交易:
32 (25.60%)
利润因子:
100.26
预期回报:
2.45 USD
平均利润:
2.58 USD
平均损失:
-0.62 USD
最大连续失误:
2 (-2.32 USD)
最大连续亏损:
-2.32 USD (2)
每月增长:
21.39%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
2.32 USD
最大值:
2.32 USD (0.16%)
相对跌幅:
结余:
0.16% (2.32 USD)
净值:
20.60% (356.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|123
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|309
|AUDUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|7.8K
|AUDUSD
|-27
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.00 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 90
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +274.02 USD
最大连续亏损: -2.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: 一目均衡表与随机指标的协同作用，实现稳定回报
Tōchi Flow 是一个以技术协同作用为基础的手动交易系统，专门专注于 EURUSD 货币对。
我们通过确保完美对比来消除虚假信号：使用 一目均衡表（Ichimoku Cloud） 作为主要的趋势过滤器，并使用 随机指标（Stochastic Oscillator） 作为高精度的入场触发器。我们的系统优先考虑高质量的入场，以最大化每笔交易的潜在利润。
您将获得：
- 战略清晰度： 由两种基本指标分析支持的纪律性交易。
- 高准确性： 在初始阶段实现了极佳的盈利比率。
- 可衡量的风险管理： 致力于保持低回撤（Drawdown）(\approx 11\%)。
跟随我们有纪律的交易流（flow）。我们致力于稳定和可衡量的资本增长。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
4
35%
125
96%
97%
100.25
2.45
USD
USD
21%
1:100