Tochi Flow EURUSD only
Beni Kurniawan

Tochi Flow EURUSD only

Beni Kurniawan
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 22%
FBS-Real-2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
127
Negociações com lucro:
122 (96.06%)
Negociações com perda:
5 (3.94%)
Melhor negociação:
15.00 USD
Pior negociação:
-2.00 USD
Lucro bruto:
315.79 USD (8 107 pips)
Perda bruta:
-3.09 USD (102 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
90 (274.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
274.02 USD (90)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
97.06%
Depósito máximo carregado:
49.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
134.78
Negociações longas:
95 (74.80%)
Negociações curtas:
32 (25.20%)
Fator de lucro:
102.20
Valor esperado:
2.46 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-0.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.32 USD (2)
Crescimento mensal:
21.81%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.32 USD
Máximo:
2.32 USD (0.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.16% (2.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.60% (356.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 125
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 315
AUDUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 8K
AUDUSD -27
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.00 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 90
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +274.02 USD
Máxima perda consecutiva: -2.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
FTT-Live2
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
GerchikCo-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
276 mais ...
​🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: Sinergia de Ichimoku e Estocástico para Resultados Consistentes

Tōchi Flow é um sistema de negociação manual construído sobre a sinergia técnica, focado exclusivamente no par de moedas EURUSD.

​Eliminamos sinais falsos garantindo um Contraste Perfeito: utilizando a Nuvem de Ichimoku (Ichimoku Cloud) como filtro principal de tendência, e o Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) como um gatilho de entrada de alta precisão. Nosso sistema prioriza entradas de qualidade para maximizar o potencial de lucro por negociação.

O que você obterá:

  • Clareza Estratégica: Negociação disciplinada apoiada pela análise fundamental de dois indicadores.
  • Alta Precisão: Alcançando uma excelente taxa de rentabilidade na fase inicial.
  • Gestão de Risco Medida: Compromisso de manter um Drawdown baixo (\approx 11\%).

​Siga nosso fluxo disciplinado. Estamos comprometidos com o crescimento de capital estável e mensurado.

Sem comentários
2025.12.17 20:54
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.02 03:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
