|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|125
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|315
|AUDUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|8K
|AUDUSD
|-27
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 17
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: Sinergia de Ichimoku e Estocástico para Resultados Consistentes
Tōchi Flow é um sistema de negociação manual construído sobre a sinergia técnica, focado exclusivamente no par de moedas EURUSD.
Eliminamos sinais falsos garantindo um Contraste Perfeito: utilizando a Nuvem de Ichimoku (Ichimoku Cloud) como filtro principal de tendência, e o Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) como um gatilho de entrada de alta precisão. Nosso sistema prioriza entradas de qualidade para maximizar o potencial de lucro por negociação.
O que você obterá:
- Clareza Estratégica: Negociação disciplinada apoiada pela análise fundamental de dois indicadores.
- Alta Precisão: Alcançando uma excelente taxa de rentabilidade na fase inicial.
- Gestão de Risco Medida: Compromisso de manter um Drawdown baixo (\approx 11\%).
Siga nosso fluxo disciplinado. Estamos comprometidos com o crescimento de capital estável e mensurado.
