- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|122
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|306
|AUDUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|7.7K
|AUDUSD
|-27
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 17
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: Синергия Ишимоку и Стохастика для стабильных результатов
Tōchi Flow — это ручная торговая система, основанная на технической синергии, сфокусированная исключительно на валютной паре EURUSD.
Мы устраняем ложные сигналы, обеспечивая Идеальный Контраст: используя Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) как основной фильтр тренда, и Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) как высокоточный триггер для входа в сделку. Наша система отдает приоритет качеству входов для максимизации потенциальной прибыли на сделку.
Что вы получите:
- Стратегическая Ясность: Дисциплинированная торговля, подкрепленная фундаментальным анализом двух индикаторов.
- Высокая Точность: Достижение отличного коэффициента прибыльности на начальном этапе.
- Контролируемый Риск: Обязательство поддерживать низкую просадку (Drawdown) (\approx 11\%).
Следуйте нашему дисциплинированному потоку. Мы стремимся к стабильному и контролируемому росту капитала.
