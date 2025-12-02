СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tochi Flow EURUSD only
Beni Kurniawan

Tochi Flow EURUSD only

Beni Kurniawan
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
FBS-Real-2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
119 (95.96%)
Убыточных трейдов:
5 (4.03%)
Лучший трейд:
15.00 USD
Худший трейд:
-2.00 USD
Общая прибыль:
306.79 USD (7 807 pips)
Общий убыток:
-3.09 USD (102 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (274.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
274.02 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.66
Торговая активность:
97.06%
Макс. загрузка депозита:
49.20%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
130.91
Длинных трейдов:
92 (74.19%)
Коротких трейдов:
32 (25.81%)
Профит фактор:
99.28
Мат. ожидание:
2.45 USD
Средняя прибыль:
2.58 USD
Средний убыток:
-0.62 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.32 USD (2)
Прирост в месяц:
21.18%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.32 USD
Максимальная:
2.32 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.16% (2.32 USD)
По эквити:
20.60% (356.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 122
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 306
AUDUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 7.7K
AUDUSD -27
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.00 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +274.02 USD
Макс. убыток в серии: -2.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
FTT-Live2
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
GerchikCo-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
еще 276...
​🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: Синергия Ишимоку и Стохастика для стабильных результатов

Tōchi Flow — это ручная торговая система, основанная на технической синергии, сфокусированная исключительно на валютной паре EURUSD.

​Мы устраняем ложные сигналы, обеспечивая Идеальный Контраст: используя Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) как основной фильтр тренда, и Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) как высокоточный триггер для входа в сделку. Наша система отдает приоритет качеству входов для максимизации потенциальной прибыли на сделку.

Что вы получите:

  • Стратегическая Ясность: Дисциплинированная торговля, подкрепленная фундаментальным анализом двух индикаторов.
  • Высокая Точность: Достижение отличного коэффициента прибыльности на начальном этапе.
  • Контролируемый Риск: Обязательство поддерживать низкую просадку (Drawdown) (\approx 11\%).

​Следуйте нашему дисциплинированному потоку. Мы стремимся к стабильному и контролируемому росту капитала.

Нет отзывов
2025.12.17 20:54
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.02 03:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.