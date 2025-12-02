- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|125
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|315
|AUDUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|8K
|AUDUSD
|-27
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 17
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: Sinergia de Ichimoku y Estocástico para Resultados Consistentes
Tōchi Flow es un sistema de trading manual construido sobre la sinergia técnica, enfocado exclusivamente en el par de divisas EURUSD.
Eliminamos las señales falsas asegurando un Contraste Perfecto: utilizamos la Nube de Ichimoku (Ichimoku Cloud) como filtro de tendencia principal, y el Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) como activador de entrada de alta precisión. Nuestro sistema prioriza las entradas de calidad para maximizar el potencial de ganancias por operación.
Lo que obtendrá:
- Claridad Estratégica: Trading disciplinado respaldado por el análisis fundamental de dos indicadores.
- Alta Precisión: Logrando una excelente tasa de rentabilidad en la fase inicial.
- Gestión de Riesgo Medida: Compromiso de mantener una baja reducción máxima (Drawdown) (\approx 11\%).
Siga nuestro flujo disciplinado. Estamos comprometidos con el crecimiento de capital estable y mesurado.
