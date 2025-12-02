SeñalesSecciones
Beni Kurniawan

Tochi Flow EURUSD only

Beni Kurniawan
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 22%
FBS-Real-2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
127
Transacciones Rentables:
122 (96.06%)
Transacciones Irrentables:
5 (3.94%)
Mejor transacción:
15.00 USD
Peor transacción:
-2.00 USD
Beneficio Bruto:
315.79 USD (8 107 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.09 USD (102 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
90 (274.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
274.02 USD (90)
Ratio de Sharpe:
0.67
Actividad comercial:
97.06%
Carga máxima del depósito:
49.20%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
134.78
Transacciones Largas:
95 (74.80%)
Transacciones Cortas:
32 (25.20%)
Factor de Beneficio:
102.20
Beneficio Esperado:
2.46 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-0.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.32 USD (2)
Crecimiento al mes:
21.81%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.32 USD
Máxima:
2.32 USD (0.16%)
Reducción relativa:
De balance:
0.16% (2.32 USD)
De fondos:
20.60% (356.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 125
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 315
AUDUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 8K
AUDUSD -27
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.00 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 90
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +274.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
FTT-Live2
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
GerchikCo-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
otros 276...
​🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: Sinergia de Ichimoku y Estocástico para Resultados Consistentes

Tōchi Flow es un sistema de trading manual construido sobre la sinergia técnica, enfocado exclusivamente en el par de divisas EURUSD.

​Eliminamos las señales falsas asegurando un Contraste Perfecto: utilizamos la Nube de Ichimoku (Ichimoku Cloud) como filtro de tendencia principal, y el Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator) como activador de entrada de alta precisión. Nuestro sistema prioriza las entradas de calidad para maximizar el potencial de ganancias por operación.

Lo que obtendrá:

  • Claridad Estratégica: Trading disciplinado respaldado por el análisis fundamental de dos indicadores.
  • Alta Precisión: Logrando una excelente tasa de rentabilidad en la fase inicial.
  • Gestión de Riesgo Medida: Compromiso de mantener una baja reducción máxima (Drawdown) (\approx 11\%).

​Siga nuestro flujo disciplinado. Estamos comprometidos con el crecimiento de capital estable y mesurado.

No hay comentarios
2025.12.17 20:54
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.02 03:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
