트레이드:
141
이익 거래:
136 (96.45%)
손실 거래:
5 (3.55%)
최고의 거래:
15.00 USD
최악의 거래:
-2.00 USD
총 수익:
363.99 USD (9 439 pips)
총 손실:
-3.09 USD (102 pips)
연속 최대 이익:
90 (274.02 USD)
연속 최대 이익:
274.02 USD (90)
샤프 비율:
0.71
거래 활동:
98.06%
최대 입금량:
49.20%
최근 거래:
21 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
155.56
롱(주식매수):
103 (73.05%)
숏(주식차입매도):
38 (26.95%)
수익 요인:
117.80
기대수익:
2.56 USD
평균 이익:
2.68 USD
평균 손실:
-0.62 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.32 USD)
연속 최대 손실:
-2.32 USD (2)
월별 성장률:
19.29%
Algo 트레이딩:
31%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.32 USD
최대한의:
2.32 USD (0.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.16% (2.32 USD)
자본금별:
21.14% (376.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|139
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|363
|AUDUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|9.4K
|AUDUSD
|-27
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
최고의 거래: +15.00 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 90
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +274.02 USD
연속 최대 손실: -2.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 17
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: 이치모쿠 및 스토캐스틱 시너지로 일관된 결과 달성
Tōchi Flow는 EURUSD 통화 쌍에만 집중하는, 기술적 시너지를 기반으로 한 수동 트레이딩 시스템입니다.
완벽한 대비를 통해 잘못된 신호를 제거합니다. **이치모쿠 클라우드(Ichimoku Cloud)**를 주요 추세 필터로 사용하고, **스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)**를 고정밀 진입 트리거로 활용합니다. 저희 시스템은 거래당 잠재적 수익을 극대화하기 위해 진입의 질을 최우선으로 합니다.
제공하는 내용:
- 전략적 명확성: 두 가지 주요 지표 분석을 기반으로 하는 규율적인 트레이딩.
- 높은 정확성: 초기 단계에서 탁월한 수익률 달성.
- 측정된 리스크 관리: 낮은 최대 손실률(Drawdown)(\approx 11\%)을 유지하기 위한 노력.
저희의 규율적인 *흐름(Flow)*을 따르십시오. 우리는 안정적이고 측정 가능한 자본 성장에 전념합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
6
31%
141
96%
98%
117.79
2.56
USD
USD
21%
1:100