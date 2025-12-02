​🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: 이치모쿠 및 스토캐스틱 시너지로 일관된 결과 달성

​Tōchi Flow는 EURUSD 통화 쌍에만 집중하는, 기술적 시너지를 기반으로 한 수동 트레이딩 시스템입니다.

​완벽한 대비를 통해 잘못된 신호를 제거합니다. **이치모쿠 클라우드(Ichimoku Cloud)**를 주요 추세 필터로 사용하고, **스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)**를 고정밀 진입 트리거로 활용합니다. 저희 시스템은 거래당 잠재적 수익을 극대화하기 위해 진입의 질을 최우선으로 합니다.

​제공하는 내용:

​ 전략적 명확성: 두 가지 주요 지표 분석을 기반으로 하는 규율적인 트레이딩.

두 가지 주요 지표 분석을 기반으로 하는 규율적인 트레이딩. ​ 높은 정확성: 초기 단계에서 탁월한 수익률 달성.

초기 단계에서 탁월한 수익률 달성. ​측정된 리스크 관리: 낮은 최대 손실률(Drawdown)(\approx 11\%)을 유지하기 위한 노력.

​저희의 규율적인 *흐름(Flow)*을 따르십시오. 우리는 안정적이고 측정 가능한 자본 성장에 전념합니다.