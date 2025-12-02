SignauxSections
Beni Kurniawan

Tochi Flow

Beni Kurniawan
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FBS-Real-2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4
Bénéfice trades:
2 (50.00%)
Perte trades:
2 (50.00%)
Meilleure transaction:
10.00 USD
Pire transaction:
-2.00 USD
Bénéfice brut:
14.00 USD (199 pips)
Perte brute:
-2.32 USD (27 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (14.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.63
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.22%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
5.03
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
4 (100.00%)
Facteur de profit:
6.03
Rendement attendu:
2.92 USD
Bénéfice moyen:
7.00 USD
Perte moyenne:
-1.16 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.32 USD (2)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.32 USD
Maximal:
2.32 USD (0.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.10% (1.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 2
EURUSD 2
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD -2
EURUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD -27
EURUSD 199
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.00 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +14.00 USD
Perte consécutive maximale: -2.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Système Tōchi Flow : L'Art de Maîtriser le Contraste entre Tendance et Momentum

Êtes-vous fatigué des signaux automatiques qui sont souvent en retard ou trop bruyants ? Il est temps de reprendre le contrôle. Nous vous présentons Tōchi Flow, un système de trading manuel conçu pour générer un profit maximal avec une grande précision.


​Qu'est-ce que Tōchi Flow ?

Tōchi Flow (Flux de Contraste) est une stratégie de trading qui tire parti du contraste parfait entre deux des indicateurs techniques les plus puissants :

  1. Ichimoku Kinko Hyo (Le Nuage) : Fournit une vision macro de la Tendance, de l'Équilibre et des Supports/Résistances. C'est notre filtre principal.
  2. Oscillateur Stochastique (Le Flux) : Fournit des micro-signaux concernant le Momentum, les Conditions de Surachat/Survente et les Retournements à court terme. C'est notre déclencheur d'entrée.

​Ce système est Manuel — ce qui signifie que vous avez le contrôle total. Nous vous guidons pour entrer uniquement aux meilleurs points de confluence, là où le risque potentiel est faible et la récompense potentielle est élevée.

​🎯 Pourquoi Tōchi Flow est-il si Puissant ?

​Ce système résout les problèmes courants du trading technique :

  • Ichimoku (seul) : Est trop lent (en retard) pour obtenir des entrées optimales.
    • La Solution Tōchi Flow : Nous utilisons le Stochastique pour "capturer" le retournement de momentum plus tôt, à l'intérieur de la zone de tendance d'Ichimoku.
  • Stochastique (seul) : Est trop bruyant et donne de faux signaux dans un marché fortement en tendance.
    • La Solution Tōchi Flow : Nous utilisons le Kumo (Nuage) d'Ichimoku comme filtre de tendance strict. Les signaux du Stochastique ne sont validés que s'ils s'alignent avec la direction du Nuage.
Aucun avis
2025.12.02 03:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.02 03:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
