|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|-2
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|-27
|EURUSD
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Êtes-vous fatigué des signaux automatiques qui sont souvent en retard ou trop bruyants ? Il est temps de reprendre le contrôle. Nous vous présentons Tōchi Flow, un système de trading manuel conçu pour générer un profit maximal avec une grande précision.
Qu'est-ce que Tōchi Flow ?
Tōchi Flow (Flux de Contraste) est une stratégie de trading qui tire parti du contraste parfait entre deux des indicateurs techniques les plus puissants :
- Ichimoku Kinko Hyo (Le Nuage) : Fournit une vision macro de la Tendance, de l'Équilibre et des Supports/Résistances. C'est notre filtre principal.
- Oscillateur Stochastique (Le Flux) : Fournit des micro-signaux concernant le Momentum, les Conditions de Surachat/Survente et les Retournements à court terme. C'est notre déclencheur d'entrée.
Ce système est Manuel — ce qui signifie que vous avez le contrôle total. Nous vous guidons pour entrer uniquement aux meilleurs points de confluence, là où le risque potentiel est faible et la récompense potentielle est élevée.
🎯 Pourquoi Tōchi Flow est-il si Puissant ?
Ce système résout les problèmes courants du trading technique :
- Ichimoku (seul) : Est trop lent (en retard) pour obtenir des entrées optimales.
- La Solution Tōchi Flow : Nous utilisons le Stochastique pour "capturer" le retournement de momentum plus tôt, à l'intérieur de la zone de tendance d'Ichimoku.
- Stochastique (seul) : Est trop bruyant et donne de faux signaux dans un marché fortement en tendance.
- La Solution Tōchi Flow : Nous utilisons le Kumo (Nuage) d'Ichimoku comme filtre de tendance strict. Les signaux du Stochastique ne sont validés que s'ils s'alignent avec la direction du Nuage.
