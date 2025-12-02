​Êtes-vous fatigué des signaux automatiques qui sont souvent en retard ou trop bruyants ? Il est temps de reprendre le contrôle. Nous vous présentons Tōchi Flow, un système de trading manuel conçu pour générer un profit maximal avec une grande précision.

​Qu'est-ce que Tōchi Flow ?

Système Tōchi Flow : L'Art de Maîtriser le Contraste entre Tendance et Momentum

​Tōchi Flow (Flux de Contraste) est une stratégie de trading qui tire parti du contraste parfait entre deux des indicateurs techniques les plus puissants :

​Ichimoku Kinko Hyo (Le Nuage) : Fournit une vision macro de la Tendance, de l'Équilibre et des Supports/Résistances. C'est notre filtre principal. ​Oscillateur Stochastique (Le Flux) : Fournit des micro-signaux concernant le Momentum, les Conditions de Surachat/Survente et les Retournements à court terme. C'est notre déclencheur d'entrée.

​Ce système est Manuel — ce qui signifie que vous avez le contrôle total. Nous vous guidons pour entrer uniquement aux meilleurs points de confluence, là où le risque potentiel est faible et la récompense potentielle est élevée.

​🎯 Pourquoi Tōchi Flow est-il si Puissant ?

​Ce système résout les problèmes courants du trading technique :