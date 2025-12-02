- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
127
利益トレード:
122 (96.06%)
損失トレード:
5 (3.94%)
ベストトレード:
15.00 USD
最悪のトレード:
-2.00 USD
総利益:
315.79 USD (8 107 pips)
総損失:
-3.09 USD (102 pips)
最大連続の勝ち:
90 (274.02 USD)
最大連続利益:
274.02 USD (90)
シャープレシオ:
0.67
取引アクティビティ:
97.06%
最大入金額:
49.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
134.78
長いトレード:
95 (74.80%)
短いトレード:
32 (25.20%)
プロフィットファクター:
102.20
期待されたペイオフ:
2.46 USD
平均利益:
2.59 USD
平均損失:
-0.62 USD
最大連続の負け:
2 (-2.32 USD)
最大連続損失:
-2.32 USD (2)
月間成長:
21.81%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.32 USD
最大の:
2.32 USD (0.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.16% (2.32 USD)
エクイティによる:
20.60% (356.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|125
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|315
|AUDUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|8K
|AUDUSD
|-27
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.00 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 90
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +274.02 USD
最大連続損失: -2.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 17
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: 一目均衡表とストキャスティクスの相乗効果で安定した結果を
Tōchi Flow は、EURUSD 通貨ペアに特化した、テクニカルな相乗効果に基づく手動取引システムです。
完璧なコントラストを確保することで誤ったシグナルを排除します。一目均衡表（Ichimoku Cloud） を主要なトレンドフィルターとして使用し、ストキャスティクス・オシレーター（Stochastic Oscillator） を高精度なエントリートリガーとして使用します。当社のシステムは、取引あたりの潜在的な利益を最大化するために、エントリーの質を最優先しています。
得られるメリット：
- 戦略の明確さ： 2つの主要指標の分析に裏打ちされた規律ある取引。
- 高精度： 初期段階で非常に優れた収益率を達成。
- 測定されたリスク管理： ドローダウン（最大損失）を低水準（\approx 11\%）に維持することを約束。
私たちの規律ある*流れ（Flow）*に従ってください。私たちは、安定的で測定可能な資本成長に尽力しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
4
34%
127
96%
97%
102.19
2.46
USD
USD
21%
1:100