|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|56
|AUDUSD
|-2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|597
|AUDUSD
|-27
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 17
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
Siete stanchi dei segnali automatici che sono spesso in ritardo o troppo "rumorosi"? È ora di riprendere il controllo. Vi presentiamo Tōchi Flow, un sistema di trading manuale progettato per generare il massimo profitto con alta precisione.
Che cos'è Tōchi Flow?
Tōchi Flow (Flusso di Contrasto) è una strategia di trading che sfrutta il contrasto perfetto tra due dei più potenti indicatori tecnici:
- Ichimoku Kinko Hyo (La Nuvola): Fornisce una visione macro di Tendenza, Equilibrio e Supporti/Resistenze. Questo è il nostro filtro principale.
- Oscillatore Stocastico (Il Flusso): Fornisce micro-segnali riguardanti Momentum, Condizioni di Ipercomprato/Ipervenduto e Inversioni a breve termine. Questo è il nostro trigger (grilletto) d'ingresso.
Questo sistema è Manuale, il che significa che siete in pieno controllo. Vi guidiamo a entrare solo nei migliori punti di confluenza, dove il rischio potenziale è basso e il potenziale di ricompensa è alto.
🎯 Perché Tōchi Flow è Così Potente?
Questo sistema risolve problemi comuni nel trading tecnico:
- Ichimoku (da solo): È troppo lento (in ritardo) per ottenere ingressi ottimali.
- La Soluzione Tōchi Flow: Usiamo lo Stocastico per "catturare" l'inversione di momentum in anticipo, all'interno della zona di tendenza di Ichimoku.
- Stocastico (da solo): È troppo "rumoroso" e fornisce falsi segnali in un mercato fortemente in tendenza.
- La Soluzione Tōchi Flow: Usiamo il Kumo (Nuvola) di Ichimoku come rigoroso filtro di tendenza. I segnali dello Stocastico vengono convalidati solo se sono allineati con la direzione della Nuvola.
