Beni Kurniawan

Tochi Flow

Beni Kurniawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
FBS-Real-2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
14.00 USD
Worst Trade:
-2.00 USD
Profitto lordo:
56.00 USD (597 pips)
Perdita lorda:
-2.32 USD (27 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (56.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.16
Attività di trading:
75.24%
Massimo carico di deposito:
22.74%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
23.14
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
24.14
Profitto previsto:
6.71 USD
Profitto medio:
9.33 USD
Perdita media:
-1.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.32 USD (2)
Crescita mensile:
3.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.32 USD
Massimale:
2.32 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.16% (2.32 USD)
Per equità:
4.37% (64.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
AUDUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 56
AUDUSD -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 597
AUDUSD -27
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +56.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
FTT-Live2
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
GerchikCo-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
276 più
Sistema Tōchi Flow: L'Arte di Padroneggiare il Contrasto tra Tendenza e Momentum

Siete stanchi dei segnali automatici che sono spesso in ritardo o troppo "rumorosi"? È ora di riprendere il controllo. Vi presentiamo Tōchi Flow, un sistema di trading manuale progettato per generare il massimo profitto con alta precisione.


​Che cos'è Tōchi Flow?

Tōchi Flow (Flusso di Contrasto) è una strategia di trading che sfrutta il contrasto perfetto tra due dei più potenti indicatori tecnici:

  1. Ichimoku Kinko Hyo (La Nuvola): Fornisce una visione macro di Tendenza, Equilibrio e Supporti/Resistenze. Questo è il nostro filtro principale.
  2. Oscillatore Stocastico (Il Flusso): Fornisce micro-segnali riguardanti Momentum, Condizioni di Ipercomprato/Ipervenduto e Inversioni a breve termine. Questo è il nostro trigger (grilletto) d'ingresso.

​Questo sistema è Manuale, il che significa che siete in pieno controllo. Vi guidiamo a entrare solo nei migliori punti di confluenza, dove il rischio potenziale è basso e il potenziale di ricompensa è alto.

​🎯 Perché Tōchi Flow è Così Potente?

​Questo sistema risolve problemi comuni nel trading tecnico:

  • Ichimoku (da solo): È troppo lento (in ritardo) per ottenere ingressi ottimali.
    • La Soluzione Tōchi Flow: Usiamo lo Stocastico per "catturare" l'inversione di momentum in anticipo, all'interno della zona di tendenza di Ichimoku.
  • Stocastico (da solo): È troppo "rumoroso" e fornisce falsi segnali in un mercato fortemente in tendenza.
    • La Soluzione Tōchi Flow: Usiamo il Kumo (Nuvola) di Ichimoku come rigoroso filtro di tendenza. I segnali dello Stocastico vengono convalidati solo se sono allineati con la direzione della Nuvola.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tochi Flow
30USD al mese
4%
0
0
USD
1.5K
USD
1
0%
8
75%
75%
24.13
6.71
USD
4%
1:100
