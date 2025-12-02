- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|126
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|318
|AUDUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|8.1K
|AUDUSD
|-27
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 17
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: Ichimoku & Stochastic Synergie für Konsistente Ergebnisse
Tōchi Flow ist ein manuelles Handelssystem, das auf technischer Synergie basiert und sich exklusiv auf das Währungspaar EURUSD konzentriert.
Wir eliminieren Fehlsignale, indem wir einen Perfekten Kontrast sicherstellen: Wir nutzen die Ichimoku-Wolke (Ichimoku Cloud) als primären Trendfilter und den Stochastik-Oszillator (Stochastic Oscillator) als hochpräzisen Einstiegstrigger. Unser System priorisiert Qualitätseinstiege, um das potenzielle Handelsprofit zu maximieren.
Was Sie erhalten:
- Strategische Klarheit: Disziplinierter Handel, unterstützt durch die fundamentale Analyse zweier Indikatoren.
- Hohe Präzision: Erzielen einer ausgezeichneten Profitabilitätsrate in der Anfangsphase.
- Messbares Risikomanagement: Verpflichtung zur Beibehaltung eines geringen Drawdowns (\approx 11\%).
Folgen Sie unserem disziplinierten Flow. Wir setzen uns für ein stabiles und messbares Kapitalwachstum ein.
USD
USD
USD