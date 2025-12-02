​🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: Ichimoku & Stochastic Synergie für Konsistente Ergebnisse

​Tōchi Flow ist ein manuelles Handelssystem, das auf technischer Synergie basiert und sich exklusiv auf das Währungspaar EURUSD konzentriert.

​Wir eliminieren Fehlsignale, indem wir einen Perfekten Kontrast sicherstellen: Wir nutzen die Ichimoku-Wolke (Ichimoku Cloud) als primären Trendfilter und den Stochastik-Oszillator (Stochastic Oscillator) als hochpräzisen Einstiegstrigger. Unser System priorisiert Qualitätseinstiege, um das potenzielle Handelsprofit zu maximieren.

​Was Sie erhalten:

​ Strategische Klarheit: Disziplinierter Handel, unterstützt durch die fundamentale Analyse zweier Indikatoren.

​ Hohe Präzision: Erzielen einer ausgezeichneten Profitabilitätsrate in der Anfangsphase.

​Messbares Risikomanagement: Verpflichtung zur Beibehaltung eines geringen Drawdowns (\approx 11\%).

​Folgen Sie unserem disziplinierten Flow. Wir setzen uns für ein stabiles und messbares Kapitalwachstum ein.