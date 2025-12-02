SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Tochi Flow EURUSD only
Beni Kurniawan

Tochi Flow EURUSD only

Beni Kurniawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
FBS-Real-2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
128
Gewinntrades:
123 (96.09%)
Verlusttrades:
5 (3.91%)
Bester Trade:
15.00 USD
Schlechtester Trade:
-2.00 USD
Bruttoprofit:
318.79 USD (8 206 pips)
Bruttoverlust:
-3.09 USD (102 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
90 (274.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
274.02 USD (90)
Sharpe Ratio:
0.68
Trading-Aktivität:
97.06%
Max deposit load:
49.20%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
136.08
Long-Positionen:
96 (75.00%)
Short-Positionen:
32 (25.00%)
Profit-Faktor:
103.17
Mathematische Gewinnerwartung:
2.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.32 USD (2)
Wachstum pro Monat :
22.02%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.32 USD
Maximaler:
2.32 USD (0.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.16% (2.32 USD)
Kapital:
20.60% (356.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 126
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 318
AUDUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 8.1K
AUDUSD -27
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.00 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 90
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +274.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
FTT-Live2
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 17
GerchikCo-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
noch 276 ...
​🎯 Tōchi Flow EURUSD Only: Ichimoku & Stochastic Synergie für Konsistente Ergebnisse

Tōchi Flow ist ein manuelles Handelssystem, das auf technischer Synergie basiert und sich exklusiv auf das Währungspaar EURUSD konzentriert.

​Wir eliminieren Fehlsignale, indem wir einen Perfekten Kontrast sicherstellen: Wir nutzen die Ichimoku-Wolke (Ichimoku Cloud) als primären Trendfilter und den Stochastik-Oszillator (Stochastic Oscillator) als hochpräzisen Einstiegstrigger. Unser System priorisiert Qualitätseinstiege, um das potenzielle Handelsprofit zu maximieren.

Was Sie erhalten:

  • Strategische Klarheit: Disziplinierter Handel, unterstützt durch die fundamentale Analyse zweier Indikatoren.
  • Hohe Präzision: Erzielen einer ausgezeichneten Profitabilitätsrate in der Anfangsphase.
  • Messbares Risikomanagement: Verpflichtung zur Beibehaltung eines geringen Drawdowns (\approx 11\%).

​Folgen Sie unserem disziplinierten Flow. Wir setzen uns für ein stabiles und messbares Kapitalwachstum ein.

Keine Bewertungen
2025.12.17 20:54
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.02 03:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tochi Flow EURUSD only
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
1.8K
USD
4
34%
128
96%
97%
103.16
2.47
USD
21%
1:100
