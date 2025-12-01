SinyallerBölümler
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 052
Kârla kapanan işlemler:
1 410 (68.71%)
Zararla kapanan işlemler:
642 (31.29%)
En iyi işlem:
233.60 USD
En kötü işlem:
-45.34 USD
Brüt kâr:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Brüt zarar:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (23.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
263.35 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
95.45%
Maks. mevduat yükü:
163.36%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
223
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
930 (45.32%)
Satış işlemleri:
1 122 (54.68%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.36 USD
Ortalama zarar:
-4.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 067.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 067.74 USD (28)
Aylık büyüme:
-35.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.17 USD
Maksimum:
1 075.55 USD (32.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.13% (1 075.55 USD)
Varlığa göre:
68.87% (1 087.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1488
GBPUSD 342
GBPJPY 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 459
GBPUSD 1K
GBPJPY -779
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -1.7K
GBPUSD 370
GBPJPY -18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +233.60 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +23.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 067.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 1926
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
4.45 × 31
FBS-Real-2
6.44 × 138
2026.01.14 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.12 00:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 10:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.27 07:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 20:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 19:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 19:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
