- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 052
Kârla kapanan işlemler:
1 410 (68.71%)
Zararla kapanan işlemler:
642 (31.29%)
En iyi işlem:
233.60 USD
En kötü işlem:
-45.34 USD
Brüt kâr:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Brüt zarar:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (23.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
263.35 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
95.45%
Maks. mevduat yükü:
163.36%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
223
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
930 (45.32%)
Satış işlemleri:
1 122 (54.68%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.36 USD
Ortalama zarar:
-4.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 067.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 067.74 USD (28)
Aylık büyüme:
-35.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.17 USD
Maksimum:
1 075.55 USD (32.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.13% (1 075.55 USD)
Varlığa göre:
68.87% (1 087.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1488
|GBPUSD
|342
|GBPJPY
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|459
|GBPUSD
|1K
|GBPJPY
|-779
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-1.7K
|GBPUSD
|370
|GBPJPY
|-18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +233.60 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +23.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 067.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 1926
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|4.45 × 31
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
