- 자본
- 축소
트레이드:
2 052
이익 거래:
1 410 (68.71%)
손실 거래:
642 (31.29%)
최고의 거래:
233.60 USD
최악의 거래:
-45.34 USD
총 수익:
3 324.90 USD (84 432 pips)
총 손실:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
연속 최대 이익:
19 (23.20 USD)
연속 최대 이익:
263.35 USD (10)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
95.45%
최대 입금량:
163.36%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
223
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.67
롱(주식매수):
930 (45.32%)
숏(주식차입매도):
1 122 (54.68%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.35 USD
평균 이익:
2.36 USD
평균 손실:
-4.06 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 067.74 USD)
연속 최대 손실:
-1 067.74 USD (28)
월별 성장률:
-35.80%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
30.17 USD
최대한의:
1 075.55 USD (32.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.13% (1 075.55 USD)
자본금별:
68.87% (1 087.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1488
|GBPUSD
|342
|GBPJPY
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|459
|GBPUSD
|1K
|GBPJPY
|-779
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-1.7K
|GBPUSD
|370
|GBPJPY
|-18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +233.60 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +23.20 USD
연속 최대 손실: -1 067.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.79 × 1950
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|4.45 × 31
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
리뷰 없음