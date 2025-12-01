SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Scalping 441861 M1
Tejo Jatmiko Sp

Scalping 441861 M1

Tejo Jatmiko Sp
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -8%
Headway-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 052
Transacciones Rentables:
1 410 (68.71%)
Transacciones Irrentables:
642 (31.29%)
Mejor transacción:
233.60 USD
Peor transacción:
-45.34 USD
Beneficio Bruto:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (23.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
263.35 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
95.45%
Carga máxima del depósito:
163.36%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
223
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
930 (45.32%)
Transacciones Cortas:
1 122 (54.68%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
2.36 USD
Pérdidas medias:
-4.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-1 067.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 067.74 USD (28)
Crecimiento al mes:
-35.80%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
30.17 USD
Máxima:
1 075.55 USD (32.90%)
Reducción relativa:
De balance:
68.13% (1 075.55 USD)
De fondos:
68.87% (1 087.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 1488
GBPUSD 342
GBPJPY 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 459
GBPUSD 1K
GBPJPY -779
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -1.7K
GBPUSD 370
GBPJPY -18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +233.60 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +23.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 067.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.79 × 1950
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
4.45 × 31
FBS-Real-2
6.44 × 138
otros 2...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.14 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.12 00:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 10:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.27 07:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 20:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 19:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 19:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada