Trade:
2 052
Profit Trade:
1 410 (68.71%)
Loss Trade:
642 (31.29%)
Best Trade:
233.60 USD
Worst Trade:
-45.34 USD
Profitto lordo:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Perdita lorda:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (23.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
263.35 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
95.45%
Massimo carico di deposito:
163.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
223
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
930 (45.32%)
Short Trade:
1 122 (54.68%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
2.36 USD
Perdita media:
-4.06 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 067.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 067.74 USD (28)
Crescita mensile:
-35.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.17 USD
Massimale:
1 075.55 USD (32.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.13% (1 075.55 USD)
Per equità:
68.87% (1 087.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1488
|GBPUSD
|342
|GBPJPY
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|459
|GBPUSD
|1K
|GBPJPY
|-779
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-1.7K
|GBPUSD
|370
|GBPJPY
|-18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +233.60 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +23.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 067.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 1926
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|4.45 × 31
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
