SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Scalping 441861 M1
Tejo Jatmiko Sp

Scalping 441861 M1

Tejo Jatmiko Sp
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -8%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 052
Gewinntrades:
1 410 (68.71%)
Verlusttrades:
642 (31.29%)
Bester Trade:
233.60 USD
Schlechtester Trade:
-45.34 USD
Bruttoprofit:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Bruttoverlust:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (23.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
263.35 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
95.45%
Max deposit load:
163.36%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
223
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.67
Long-Positionen:
930 (45.32%)
Short-Positionen:
1 122 (54.68%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 067.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 067.74 USD (28)
Wachstum pro Monat :
-35.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
30.17 USD
Maximaler:
1 075.55 USD (32.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.13% (1 075.55 USD)
Kapital:
68.87% (1 087.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 1488
GBPUSD 342
GBPJPY 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 459
GBPUSD 1K
GBPJPY -779
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -1.7K
GBPUSD 370
GBPJPY -18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +233.60 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 067.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 1927
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
4.45 × 31
FBS-Real-2
6.44 × 138
noch 2 ...
Keine Bewertungen
2026.01.14 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.12 00:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 10:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.27 07:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 20:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 19:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 19:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
