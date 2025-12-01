- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 052
Gewinntrades:
1 410 (68.71%)
Verlusttrades:
642 (31.29%)
Bester Trade:
233.60 USD
Schlechtester Trade:
-45.34 USD
Bruttoprofit:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Bruttoverlust:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (23.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
263.35 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
95.45%
Max deposit load:
163.36%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
223
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.67
Long-Positionen:
930 (45.32%)
Short-Positionen:
1 122 (54.68%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 067.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 067.74 USD (28)
Wachstum pro Monat :
-35.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
30.17 USD
Maximaler:
1 075.55 USD (32.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.13% (1 075.55 USD)
Kapital:
68.87% (1 087.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1488
|GBPUSD
|342
|GBPJPY
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|459
|GBPUSD
|1K
|GBPJPY
|-779
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-1.7K
|GBPUSD
|370
|GBPJPY
|-18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +233.60 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 067.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 1927
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|4.45 × 31
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
