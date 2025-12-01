信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Scalping 441861 M1
Tejo Jatmiko Sp

Scalping 441861 M1

Tejo Jatmiko Sp
0条评论
7
0 / 0 USD
增长自 2025 -8%
Headway-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 052
盈利交易:
1 410 (68.71%)
亏损交易:
642 (31.29%)
最好交易:
233.60 USD
最差交易:
-45.34 USD
毛利:
3 324.90 USD (84 432 pips)
毛利亏损:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
最大连续赢利:
19 (23.20 USD)
最大连续盈利:
263.35 USD (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
95.45%
最大入金加载:
163.36%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
223
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.67
长期交易:
930 (45.32%)
短期交易:
1 122 (54.68%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
2.36 USD
平均损失:
-4.06 USD
最大连续失误:
28 (-1 067.74 USD)
最大连续亏损:
-1 067.74 USD (28)
每月增长:
-35.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
30.17 USD
最大值:
1 075.55 USD (32.90%)
相对跌幅:
结余:
68.13% (1 075.55 USD)
净值:
68.87% (1 087.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 1488
GBPUSD 342
GBPJPY 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 459
GBPUSD 1K
GBPJPY -779
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -1.7K
GBPUSD 370
GBPJPY -18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +233.60 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +23.20 USD
最大连续亏损: -1 067.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 1926
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
4.45 × 31
FBS-Real-2
6.44 × 138
2 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.14 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.12 00:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 10:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.27 07:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 20:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 19:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 19:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
查看详细统计，请 登录 或者 注册