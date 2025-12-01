- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 052
盈利交易:
1 410 (68.71%)
亏损交易:
642 (31.29%)
最好交易:
233.60 USD
最差交易:
-45.34 USD
毛利:
3 324.90 USD (84 432 pips)
毛利亏损:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
最大连续赢利:
19 (23.20 USD)
最大连续盈利:
263.35 USD (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
95.45%
最大入金加载:
163.36%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
223
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.67
长期交易:
930 (45.32%)
短期交易:
1 122 (54.68%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
2.36 USD
平均损失:
-4.06 USD
最大连续失误:
28 (-1 067.74 USD)
最大连续亏损:
-1 067.74 USD (28)
每月增长:
-35.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
30.17 USD
最大值:
1 075.55 USD (32.90%)
相对跌幅:
结余:
68.13% (1 075.55 USD)
净值:
68.87% (1 087.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1488
|GBPUSD
|342
|GBPJPY
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|459
|GBPUSD
|1K
|GBPJPY
|-779
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-1.7K
|GBPUSD
|370
|GBPJPY
|-18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +233.60 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +23.20 USD
最大连续亏损: -1 067.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 1926
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|4.45 × 31
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
