Sinais / MetaTrader 4 / Scalping 441861 M1
Tejo Jatmiko Sp

Scalping 441861 M1

Tejo Jatmiko Sp
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -8%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 052
Negociações com lucro:
1 410 (68.71%)
Negociações com perda:
642 (31.29%)
Melhor negociação:
233.60 USD
Pior negociação:
-45.34 USD
Lucro bruto:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Perda bruta:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (23.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
263.35 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
95.45%
Depósito máximo carregado:
163.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
223
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
930 (45.32%)
Negociações curtas:
1 122 (54.68%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
2.36 USD
Perda média:
-4.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 067.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 067.74 USD (28)
Crescimento mensal:
-35.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.17 USD
Máximo:
1 075.55 USD (32.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.13% (1 075.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.87% (1 087.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 1488
GBPUSD 342
GBPJPY 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 459
GBPUSD 1K
GBPJPY -779
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -1.7K
GBPUSD 370
GBPJPY -18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +233.60 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +23.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 067.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 1926
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
4.45 × 31
FBS-Real-2
6.44 × 138
Sem comentários
2026.01.14 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.12 00:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 10:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.27 07:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 20:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 19:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 19:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
