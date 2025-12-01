- Crescimento
Negociações:
2 052
Negociações com lucro:
1 410 (68.71%)
Negociações com perda:
642 (31.29%)
Melhor negociação:
233.60 USD
Pior negociação:
-45.34 USD
Lucro bruto:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Perda bruta:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (23.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
263.35 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
95.45%
Depósito máximo carregado:
163.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
223
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
930 (45.32%)
Negociações curtas:
1 122 (54.68%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
2.36 USD
Perda média:
-4.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 067.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 067.74 USD (28)
Crescimento mensal:
-35.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.17 USD
Máximo:
1 075.55 USD (32.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.13% (1 075.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.87% (1 087.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1488
|GBPUSD
|342
|GBPJPY
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|459
|GBPUSD
|1K
|GBPJPY
|-779
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-1.7K
|GBPUSD
|370
|GBPJPY
|-18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +233.60 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +23.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 067.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 1926
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|4.45 × 31
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
2 mais ...
