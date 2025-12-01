SignauxSections
Tejo Jatmiko Sp

Scalping 441861 M1

Tejo Jatmiko Sp
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -8%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 052
Bénéfice trades:
1 410 (68.71%)
Perte trades:
642 (31.29%)
Meilleure transaction:
233.60 USD
Pire transaction:
-45.34 USD
Bénéfice brut:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Perte brute:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (23.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
263.35 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
95.45%
Charge de dépôt maximale:
163.36%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
223
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
930 (45.32%)
Courts trades:
1 122 (54.68%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
2.36 USD
Perte moyenne:
-4.06 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-1 067.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 067.74 USD (28)
Croissance mensuelle:
-35.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.17 USD
Maximal:
1 075.55 USD (32.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.13% (1 075.55 USD)
Par fonds propres:
68.87% (1 087.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1488
GBPUSD 342
GBPJPY 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 459
GBPUSD 1K
GBPJPY -779
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -1.7K
GBPUSD 370
GBPJPY -18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +233.60 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +23.20 USD
Perte consécutive maximale: -1 067.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 1926
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
4.45 × 31
FBS-Real-2
6.44 × 138
2 plus...
2026.01.14 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.12 00:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 10:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.27 07:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 20:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 19:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 19:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
