- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 052
利益トレード:
1 410 (68.71%)
損失トレード:
642 (31.29%)
ベストトレード:
233.60 USD
最悪のトレード:
-45.34 USD
総利益:
3 324.90 USD (84 432 pips)
総損失:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
最大連続の勝ち:
19 (23.20 USD)
最大連続利益:
263.35 USD (10)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
95.45%
最大入金額:
163.36%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
223
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
930 (45.32%)
短いトレード:
1 122 (54.68%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
2.36 USD
平均損失:
-4.06 USD
最大連続の負け:
28 (-1 067.74 USD)
最大連続損失:
-1 067.74 USD (28)
月間成長:
-35.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.17 USD
最大の:
1 075.55 USD (32.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.13% (1 075.55 USD)
エクイティによる:
68.87% (1 087.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1488
|GBPUSD
|342
|GBPJPY
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|459
|GBPUSD
|1K
|GBPJPY
|-779
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-1.7K
|GBPUSD
|370
|GBPJPY
|-18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +233.60 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +23.20 USD
最大連続損失: -1 067.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 1927
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|4.45 × 31
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
2 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし