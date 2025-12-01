- Прирост
Всего трейдов:
2 052
Прибыльных трейдов:
1 410 (68.71%)
Убыточных трейдов:
642 (31.29%)
Лучший трейд:
233.60 USD
Худший трейд:
-45.34 USD
Общая прибыль:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Общий убыток:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (23.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
263.35 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
95.45%
Макс. загрузка депозита:
163.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
223
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
930 (45.32%)
Коротких трейдов:
1 122 (54.68%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
2.36 USD
Средний убыток:
-4.06 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 067.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 067.74 USD (28)
Прирост в месяц:
-35.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.17 USD
Максимальная:
1 075.55 USD (32.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.13% (1 075.55 USD)
По эквити:
68.87% (1 087.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1488
|GBPUSD
|342
|GBPJPY
|222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|459
|GBPUSD
|1K
|GBPJPY
|-779
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-1.7K
|GBPUSD
|370
|GBPJPY
|-18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +233.60 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +23.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 067.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
Coinexx-Live
|0.00 × 30
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 1927
Exness-Real33
|1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
FBS-Real-9
|3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
|4.45 × 31
FBS-Real-2
|6.44 × 138
еще 2...
