СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Scalping 441861 M1
Tejo Jatmiko Sp

Scalping 441861 M1

Tejo Jatmiko Sp
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -8%
Headway-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 052
Прибыльных трейдов:
1 410 (68.71%)
Убыточных трейдов:
642 (31.29%)
Лучший трейд:
233.60 USD
Худший трейд:
-45.34 USD
Общая прибыль:
3 324.90 USD (84 432 pips)
Общий убыток:
-2 607.60 USD (103 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (23.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
263.35 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
95.45%
Макс. загрузка депозита:
163.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
223
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
930 (45.32%)
Коротких трейдов:
1 122 (54.68%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
2.36 USD
Средний убыток:
-4.06 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 067.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 067.74 USD (28)
Прирост в месяц:
-35.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.17 USD
Максимальная:
1 075.55 USD (32.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.13% (1 075.55 USD)
По эквити:
68.87% (1 087.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1488
GBPUSD 342
GBPJPY 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 459
GBPUSD 1K
GBPJPY -779
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -1.7K
GBPUSD 370
GBPJPY -18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +233.60 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +23.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 067.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 1927
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
4.45 × 31
FBS-Real-2
6.44 × 138
еще 2...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.14 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.13 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 01:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.12 00:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.02 10:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.27 07:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 20:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 19:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 19:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика