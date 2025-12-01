SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RoadToGreen2
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen2

Le Dang Thanh Trieu
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 19%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
13 (56.52%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (43.48%)
En iyi işlem:
29.06 USD
En kötü işlem:
-16.31 USD
Brüt kâr:
207.08 USD (546 386 pips)
Brüt zarar:
-144.57 USD (3 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (54.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.70 USD (2)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.16%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
16 (69.57%)
Satış işlemleri:
7 (30.43%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.72 USD
Ortalama kâr:
15.93 USD
Ortalama zarar:
-14.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-30.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.31 USD (2)
Aylık büyüme:
18.94%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.31 USD (7.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.89% (30.31 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 4
USDJPY 4
EURUSD 3
BTCUSD 3
USDCAD 3
EURGBP 2
AUDCHF 2
EURJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD -44
USDJPY 9
EURUSD -7
BTCUSD 54
USDCAD 7
EURGBP 15
AUDCHF 15
EURJPY 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -1.7K
USDJPY 759
EURUSD -131
BTCUSD 543K
USDCAD 409
EURGBP 117
AUDCHF 237
EURJPY 264
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.06 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +54.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Exness-MT5Real38
394.00 × 1
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
İnceleme yok
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RoadToGreen2
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
393
USD
3
13%
23
56%
100%
1.43
2.72
USD
8%
1:200
Kopyala

