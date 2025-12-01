シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / RoadToGreen2
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen2

Le Dang Thanh Trieu
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 50%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
61
利益トレード:
37 (60.65%)
損失トレード:
24 (39.34%)
ベストトレード:
38.74 USD
最悪のトレード:
-19.40 USD
総利益:
558.71 USD (970 066 pips)
総損失:
-392.93 USD (384 975 pips)
最大連続の勝ち:
11 (141.34 USD)
最大連続利益:
166.54 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
68.53%
最大入金額:
38.74%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
1.48
長いトレード:
31 (50.82%)
短いトレード:
30 (49.18%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
2.72 USD
平均利益:
15.10 USD
平均損失:
-16.37 USD
最大連続の負け:
6 (-111.70 USD)
最大連続損失:
-111.70 USD (6)
月間成長:
31.06%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
111.70 USD (19.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.58% (82.34 USD)
エクイティによる:
5.91% (23.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 10
USDJPY 10
BTCUSD 9
EURGBP 9
USDCAD 8
EURJPY 6
EURUSD 5
AUDCHF 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD -47
USDJPY 17
BTCUSD 58
EURGBP 58
USDCAD 42
EURJPY -19
EURUSD 26
AUDCHF 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD -1.9K
USDJPY 1.2K
BTCUSD 583K
EURGBP 474
USDCAD 1.7K
EURJPY -218
EURUSD 274
AUDCHF 297
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +38.74 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +141.34 USD
最大連続損失: -111.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.

Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC


A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.

Only trading 7 currency pairs and BTC.



レビューなし
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
