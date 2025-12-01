- 成長
トレード:
61
利益トレード:
37 (60.65%)
損失トレード:
24 (39.34%)
ベストトレード:
38.74 USD
最悪のトレード:
-19.40 USD
総利益:
558.71 USD (970 066 pips)
総損失:
-392.93 USD (384 975 pips)
最大連続の勝ち:
11 (141.34 USD)
最大連続利益:
166.54 USD (8)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
68.53%
最大入金額:
38.74%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
1.48
長いトレード:
31 (50.82%)
短いトレード:
30 (49.18%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
2.72 USD
平均利益:
15.10 USD
平均損失:
-16.37 USD
最大連続の負け:
6 (-111.70 USD)
最大連続損失:
-111.70 USD (6)
月間成長:
31.06%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
111.70 USD (19.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.58% (82.34 USD)
エクイティによる:
5.91% (23.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|10
|USDJPY
|10
|BTCUSD
|9
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|EURJPY
|6
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|-47
|USDJPY
|17
|BTCUSD
|58
|EURGBP
|58
|USDCAD
|42
|EURJPY
|-19
|EURUSD
|26
|AUDCHF
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|-1.9K
|USDJPY
|1.2K
|BTCUSD
|583K
|EURGBP
|474
|USDCAD
|1.7K
|EURJPY
|-218
|EURUSD
|274
|AUDCHF
|297
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
