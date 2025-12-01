SegnaliSezioni
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen2

Le Dang Thanh Trieu
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
13 (56.52%)
Loss Trade:
10 (43.48%)
Best Trade:
29.06 USD
Worst Trade:
-16.31 USD
Profitto lordo:
207.08 USD (546 386 pips)
Perdita lorda:
-144.57 USD (3 450 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (54.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.16%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
16 (69.57%)
Short Trade:
7 (30.43%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
15.93 USD
Perdita media:
-14.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.31 USD (2)
Crescita mensile:
18.94%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.31 USD (7.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.89% (30.31 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 4
USDJPY 4
EURUSD 3
BTCUSD 3
USDCAD 3
EURGBP 2
AUDCHF 2
EURJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD -44
USDJPY 9
EURUSD -7
BTCUSD 54
USDCAD 7
EURGBP 15
AUDCHF 15
EURJPY 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -1.7K
USDJPY 759
EURUSD -131
BTCUSD 543K
USDCAD 409
EURGBP 117
AUDCHF 237
EURJPY 264
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.06 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +54.10 USD
Massima perdita consecutiva: -30.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Exness-MT5Real38
394.00 × 1
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Non ci sono recensioni
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.