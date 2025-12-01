- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
13 (56.52%)
Loss Trade:
10 (43.48%)
Best Trade:
29.06 USD
Worst Trade:
-16.31 USD
Profitto lordo:
207.08 USD (546 386 pips)
Perdita lorda:
-144.57 USD (3 450 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (54.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.16%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
16 (69.57%)
Short Trade:
7 (30.43%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
15.93 USD
Perdita media:
-14.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.31 USD (2)
Crescita mensile:
18.94%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.31 USD (7.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.89% (30.31 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|USDJPY
|4
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|AUDCHF
|2
|EURJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|-44
|USDJPY
|9
|EURUSD
|-7
|BTCUSD
|54
|USDCAD
|7
|EURGBP
|15
|AUDCHF
|15
|EURJPY
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-1.7K
|USDJPY
|759
|EURUSD
|-131
|BTCUSD
|543K
|USDCAD
|409
|EURGBP
|117
|AUDCHF
|237
|EURJPY
|264
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.06 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +54.10 USD
Massima perdita consecutiva: -30.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
|
Exness-MT5Real38
|394.00 × 1
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
393
USD
USD
3
13%
23
56%
100%
1.43
2.72
USD
USD
8%
1:200