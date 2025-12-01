SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RoadToGreen2
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen2

Le Dang Thanh Trieu
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
13 (56.52%)
Perte trades:
10 (43.48%)
Meilleure transaction:
29.06 USD
Pire transaction:
-16.31 USD
Bénéfice brut:
207.08 USD (546 386 pips)
Perte brute:
-144.57 USD (3 450 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (54.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56.70 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.16%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
16 (69.57%)
Courts trades:
7 (30.43%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
2.72 USD
Bénéfice moyen:
15.93 USD
Perte moyenne:
-14.46 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-30.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.31 USD (2)
Croissance mensuelle:
18.94%
Algo trading:
13%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
30.31 USD (7.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.89% (30.31 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 4
USDJPY 4
EURUSD 3
BTCUSD 3
USDCAD 3
EURGBP 2
AUDCHF 2
EURJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD -44
USDJPY 9
EURUSD -7
BTCUSD 54
USDCAD 7
EURGBP 15
AUDCHF 15
EURJPY 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -1.7K
USDJPY 759
EURUSD -131
BTCUSD 543K
USDCAD 409
EURGBP 117
AUDCHF 237
EURJPY 264
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.06 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +54.10 USD
Perte consécutive maximale: -30.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Exness-MT5Real38
394.00 × 1
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Aucun avis
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
