Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen2

Le Dang Thanh Trieu
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 50%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
61
Transacciones Rentables:
37 (60.65%)
Transacciones Irrentables:
24 (39.34%)
Mejor transacción:
38.74 USD
Peor transacción:
-19.40 USD
Beneficio Bruto:
558.71 USD (970 066 pips)
Pérdidas Brutas:
-392.93 USD (384 975 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (141.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
166.54 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
68.53%
Carga máxima del depósito:
38.74%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
1.48
Transacciones Largas:
31 (50.82%)
Transacciones Cortas:
30 (49.18%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
2.72 USD
Beneficio medio:
15.10 USD
Pérdidas medias:
-16.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-111.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
31.06%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
111.70 USD (19.08%)
Reducción relativa:
De balance:
19.58% (82.34 USD)
De fondos:
5.91% (23.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD 10
USDJPY 10
BTCUSD 9
EURGBP 9
USDCAD 8
EURJPY 6
EURUSD 5
AUDCHF 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD -47
USDJPY 17
BTCUSD 58
EURGBP 58
USDCAD 42
EURJPY -19
EURUSD 26
AUDCHF 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD -1.9K
USDJPY 1.2K
BTCUSD 583K
EURGBP 474
USDCAD 1.7K
EURJPY -218
EURUSD 274
AUDCHF 297
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.74 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +141.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -111.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.

Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC


A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.

Only trading 7 currency pairs and BTC.



No hay comentarios
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RoadToGreen2
50 USD al mes
50%
0
0
USD
496
USD
7
4%
61
60%
69%
1.42
2.72
USD
20%
1:200
Copiar

