Total de Trades:
61
Transacciones Rentables:
37 (60.65%)
Transacciones Irrentables:
24 (39.34%)
Mejor transacción:
38.74 USD
Peor transacción:
-19.40 USD
Beneficio Bruto:
558.71 USD (970 066 pips)
Pérdidas Brutas:
-392.93 USD (384 975 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (141.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
166.54 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
68.53%
Carga máxima del depósito:
38.74%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
1.48
Transacciones Largas:
31 (50.82%)
Transacciones Cortas:
30 (49.18%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
2.72 USD
Beneficio medio:
15.10 USD
Pérdidas medias:
-16.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-111.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
31.06%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
111.70 USD (19.08%)
Reducción relativa:
De balance:
19.58% (82.34 USD)
De fondos:
5.91% (23.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|10
|USDJPY
|10
|BTCUSD
|9
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|EURJPY
|6
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD
|-47
|USDJPY
|17
|BTCUSD
|58
|EURGBP
|58
|USDCAD
|42
|EURJPY
|-19
|EURUSD
|26
|AUDCHF
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD
|-1.9K
|USDJPY
|1.2K
|BTCUSD
|583K
|EURGBP
|474
|USDCAD
|1.7K
|EURJPY
|-218
|EURUSD
|274
|AUDCHF
|297
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +38.74 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +141.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -111.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
No hay comentarios
