- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
61
盈利交易:
37 (60.65%)
亏损交易:
24 (39.34%)
最好交易:
38.74 USD
最差交易:
-19.40 USD
毛利:
558.71 USD (970 066 pips)
毛利亏损:
-392.93 USD (384 975 pips)
最大连续赢利:
11 (141.34 USD)
最大连续盈利:
166.54 USD (8)
夏普比率:
0.18
交易活动:
68.53%
最大入金加载:
38.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
20 小时
采收率:
1.48
长期交易:
31 (50.82%)
短期交易:
30 (49.18%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.72 USD
平均利润:
15.10 USD
平均损失:
-16.37 USD
最大连续失误:
6 (-111.70 USD)
最大连续亏损:
-111.70 USD (6)
每月增长:
31.06%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
111.70 USD (19.08%)
相对跌幅:
结余:
19.58% (82.34 USD)
净值:
5.91% (23.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|10
|USDJPY
|10
|BTCUSD
|9
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|EURJPY
|6
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|-47
|USDJPY
|17
|BTCUSD
|58
|EURGBP
|58
|USDCAD
|42
|EURJPY
|-19
|EURUSD
|26
|AUDCHF
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|-1.9K
|USDJPY
|1.2K
|BTCUSD
|583K
|EURGBP
|474
|USDCAD
|1.7K
|EURJPY
|-218
|EURUSD
|274
|AUDCHF
|297
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.74 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +141.34 USD
最大连续亏损: -111.70 USD
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
没有评论
