信号部分
信号 / MetaTrader 5 / RoadToGreen2
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen2

Le Dang Thanh Trieu
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 50%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
61
盈利交易:
37 (60.65%)
亏损交易:
24 (39.34%)
最好交易:
38.74 USD
最差交易:
-19.40 USD
毛利:
558.71 USD (970 066 pips)
毛利亏损:
-392.93 USD (384 975 pips)
最大连续赢利:
11 (141.34 USD)
最大连续盈利:
166.54 USD (8)
夏普比率:
0.18
交易活动:
68.53%
最大入金加载:
38.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
20 小时
采收率:
1.48
长期交易:
31 (50.82%)
短期交易:
30 (49.18%)
利润因子:
1.42
预期回报:
2.72 USD
平均利润:
15.10 USD
平均损失:
-16.37 USD
最大连续失误:
6 (-111.70 USD)
最大连续亏损:
-111.70 USD (6)
每月增长:
31.06%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
111.70 USD (19.08%)
相对跌幅:
结余:
19.58% (82.34 USD)
净值:
5.91% (23.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD 10
USDJPY 10
BTCUSD 9
EURGBP 9
USDCAD 8
EURJPY 6
EURUSD 5
AUDCHF 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD -47
USDJPY 17
BTCUSD 58
EURGBP 58
USDCAD 42
EURJPY -19
EURUSD 26
AUDCHF 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD -1.9K
USDJPY 1.2K
BTCUSD 583K
EURGBP 474
USDCAD 1.7K
EURJPY -218
EURUSD 274
AUDCHF 297
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38.74 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +141.34 USD
最大连续亏损: -111.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.

Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC


A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.

Only trading 7 currency pairs and BTC.



没有评论
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RoadToGreen2
每月50 USD
50%
0
0
USD
496
USD
7
4%
61
60%
69%
1.42
2.72
USD
20%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载