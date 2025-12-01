시그널섹션
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen2

Le Dang Thanh Trieu
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 86%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
67
이익 거래:
42 (62.68%)
손실 거래:
25 (37.31%)
최고의 거래:
53.61 USD
최악의 거래:
-27.22 USD
총 수익:
702.59 USD (1 139 885 pips)
총 손실:
-420.15 USD (385 226 pips)
연속 최대 이익:
11 (141.34 USD)
연속 최대 이익:
166.54 USD (8)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
53.86%
최대 입금량:
38.74%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.53
롱(주식매수):
36 (53.73%)
숏(주식차입매도):
31 (46.27%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
4.22 USD
평균 이익:
16.73 USD
평균 손실:
-16.81 USD
연속 최대 손실:
6 (-111.70 USD)
연속 최대 손실:
-111.70 USD (6)
월별 성장률:
39.08%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
111.70 USD (19.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.58% (82.34 USD)
자본금별:
5.91% (23.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD 11
USDJPY 11
BTCUSD 10
EURGBP 10
USDCAD 8
EURJPY 8
EURUSD 5
AUDCHF 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD -46
USDJPY 19
BTCUSD 109
EURGBP 96
USDCAD 42
EURJPY 8
EURUSD 26
AUDCHF 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD -1.8K
USDJPY 1.2K
BTCUSD 752K
EURGBP 676
USDCAD 1.7K
EURJPY 129
EURUSD 274
AUDCHF 297
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +53.61 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +141.34 USD
연속 최대 손실: -111.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 5
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.

Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC


A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.

Only trading 7 currency pairs and BTC.



리뷰 없음
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
