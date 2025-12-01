- 자본
- 축소
트레이드:
67
이익 거래:
42 (62.68%)
손실 거래:
25 (37.31%)
최고의 거래:
53.61 USD
최악의 거래:
-27.22 USD
총 수익:
702.59 USD (1 139 885 pips)
총 손실:
-420.15 USD (385 226 pips)
연속 최대 이익:
11 (141.34 USD)
연속 최대 이익:
166.54 USD (8)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
53.86%
최대 입금량:
38.74%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.53
롱(주식매수):
36 (53.73%)
숏(주식차입매도):
31 (46.27%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
4.22 USD
평균 이익:
16.73 USD
평균 손실:
-16.81 USD
연속 최대 손실:
6 (-111.70 USD)
연속 최대 손실:
-111.70 USD (6)
월별 성장률:
39.08%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
111.70 USD (19.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.58% (82.34 USD)
자본금별:
5.91% (23.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|11
|USDJPY
|11
|BTCUSD
|10
|EURGBP
|10
|USDCAD
|8
|EURJPY
|8
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD
|-46
|USDJPY
|19
|BTCUSD
|109
|EURGBP
|96
|USDCAD
|42
|EURJPY
|8
|EURUSD
|26
|AUDCHF
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD
|-1.8K
|USDJPY
|1.2K
|BTCUSD
|752K
|EURGBP
|676
|USDCAD
|1.7K
|EURJPY
|129
|EURUSD
|274
|AUDCHF
|297
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.61 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +141.34 USD
연속 최대 손실: -111.70 USD
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
86%
0
0
USD
USD
612
USD
USD
9
4%
67
62%
54%
1.67
4.22
USD
USD
20%
1:200