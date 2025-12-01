- Прирост
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
37 (60.65%)
Убыточных трейдов:
24 (39.34%)
Лучший трейд:
38.74 USD
Худший трейд:
-19.40 USD
Общая прибыль:
558.71 USD (970 066 pips)
Общий убыток:
-392.93 USD (384 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (141.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.54 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
68.53%
Макс. загрузка депозита:
38.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
1.48
Длинных трейдов:
31 (50.82%)
Коротких трейдов:
30 (49.18%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.72 USD
Средняя прибыль:
15.10 USD
Средний убыток:
-16.37 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-111.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.70 USD (6)
Прирост в месяц:
31.06%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
111.70 USD (19.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.58% (82.34 USD)
По эквити:
5.91% (23.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|10
|USDJPY
|10
|BTCUSD
|9
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|EURJPY
|6
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|-47
|USDJPY
|17
|BTCUSD
|58
|EURGBP
|58
|USDCAD
|42
|EURJPY
|-19
|EURUSD
|26
|AUDCHF
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|-1.9K
|USDJPY
|1.2K
|BTCUSD
|583K
|EURGBP
|474
|USDCAD
|1.7K
|EURJPY
|-218
|EURUSD
|274
|AUDCHF
|297
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.74 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +141.34 USD
Макс. убыток в серии: -111.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
