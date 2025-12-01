СигналыРазделы
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen2

Le Dang Thanh Trieu
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 50%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
37 (60.65%)
Убыточных трейдов:
24 (39.34%)
Лучший трейд:
38.74 USD
Худший трейд:
-19.40 USD
Общая прибыль:
558.71 USD (970 066 pips)
Общий убыток:
-392.93 USD (384 975 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (141.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
166.54 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
68.53%
Макс. загрузка депозита:
38.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
1.48
Длинных трейдов:
31 (50.82%)
Коротких трейдов:
30 (49.18%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
2.72 USD
Средняя прибыль:
15.10 USD
Средний убыток:
-16.37 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-111.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.70 USD (6)
Прирост в месяц:
31.06%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
111.70 USD (19.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.58% (82.34 USD)
По эквити:
5.91% (23.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 10
USDJPY 10
BTCUSD 9
EURGBP 9
USDCAD 8
EURJPY 6
EURUSD 5
AUDCHF 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD -47
USDJPY 17
BTCUSD 58
EURGBP 58
USDCAD 42
EURJPY -19
EURUSD 26
AUDCHF 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD -1.9K
USDJPY 1.2K
BTCUSD 583K
EURGBP 474
USDCAD 1.7K
EURJPY -218
EURUSD 274
AUDCHF 297
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.74 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +141.34 USD
Макс. убыток в серии: -111.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.

Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC


A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.

Only trading 7 currency pairs and BTC.



Нет отзывов
2025.12.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
