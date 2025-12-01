- Crescimento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
37 (60.65%)
Negociações com perda:
24 (39.34%)
Melhor negociação:
38.74 USD
Pior negociação:
-19.40 USD
Lucro bruto:
558.71 USD (970 066 pips)
Perda bruta:
-392.93 USD (384 975 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (141.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
166.54 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
68.53%
Depósito máximo carregado:
38.74%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
1.48
Negociações longas:
31 (50.82%)
Negociações curtas:
30 (49.18%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
2.72 USD
Lucro médio:
15.10 USD
Perda média:
-16.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-111.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.70 USD (6)
Crescimento mensal:
31.06%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
111.70 USD (19.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.58% (82.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.91% (23.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|10
|USDJPY
|10
|BTCUSD
|9
|EURGBP
|9
|USDCAD
|8
|EURJPY
|6
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|-47
|USDJPY
|17
|BTCUSD
|58
|EURGBP
|58
|USDCAD
|42
|EURJPY
|-19
|EURUSD
|26
|AUDCHF
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|-1.9K
|USDJPY
|1.2K
|BTCUSD
|583K
|EURGBP
|474
|USDCAD
|1.7K
|EURJPY
|-218
|EURUSD
|274
|AUDCHF
|297
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38.74 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +141.34 USD
Máxima perda consecutiva: -111.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
50%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
7
4%
61
60%
69%
1.42
2.72
USD
USD
20%
1:200