Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen2

Le Dang Thanh Trieu
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 50%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
61
Negociações com lucro:
37 (60.65%)
Negociações com perda:
24 (39.34%)
Melhor negociação:
38.74 USD
Pior negociação:
-19.40 USD
Lucro bruto:
558.71 USD (970 066 pips)
Perda bruta:
-392.93 USD (384 975 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (141.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
166.54 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
68.53%
Depósito máximo carregado:
38.74%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
1.48
Negociações longas:
31 (50.82%)
Negociações curtas:
30 (49.18%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
2.72 USD
Lucro médio:
15.10 USD
Perda média:
-16.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-111.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.70 USD (6)
Crescimento mensal:
31.06%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
111.70 USD (19.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.58% (82.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.91% (23.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD 10
USDJPY 10
BTCUSD 9
EURGBP 9
USDCAD 8
EURJPY 6
EURUSD 5
AUDCHF 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD -47
USDJPY 17
BTCUSD 58
EURGBP 58
USDCAD 42
EURJPY -19
EURUSD 26
AUDCHF 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD -1.9K
USDJPY 1.2K
BTCUSD 583K
EURGBP 474
USDCAD 1.7K
EURJPY -218
EURUSD 274
AUDCHF 297
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.74 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +141.34 USD
Máxima perda consecutiva: -111.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:2 1R=5%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.

Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC


A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:2, where 1R = 5% — no need to rush, just move in the right direction.

Only trading 7 currency pairs and BTC.



2025.12.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
